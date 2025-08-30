Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров

Если справитесь без ошибок, Семенов будет вами гордиться.

Ну что, детективы-энтузиасты и ценители питерских настроений! Давайте проверим, насколько внимательно вы следили за запутанными делами «Невского».

А сделаем мы это с помощью нашего теста. Перед вами будет несколько кадров, ваша задача — вспомнить, из какого сезона каждый.

Учитывая, что с момента выхода в 2016 году проект разросся до 7 частей, эта задача будет под силу только преданным фанатам. Только давайте по-честному, не подглядывая: тут всё построено на вашей памяти и любви к сериалу.

Так что приготовьтесь и просто попытайтесь уловить ту самую деталь, которая выдаст сезон с головой. Ну что, поехали разгадывать?

