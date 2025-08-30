Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров

Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров

30 августа 2025 15:42
Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров

Если справитесь без ошибок, Семенов будет вами гордиться.

Ну что, детективы-энтузиасты и ценители питерских настроений! Давайте проверим, насколько внимательно вы следили за запутанными делами «Невского».

А сделаем мы это с помощью нашего теста. Перед вами будет несколько кадров, ваша задача — вспомнить, из какого сезона каждый.

Учитывая, что с момента выхода в 2016 году проект разросся до 7 частей, эта задача будет под силу только преданным фанатам. Только давайте по-честному, не подглядывая: тут всё построено на вашей памяти и любви к сериалу.

Так что приготовьтесь и просто попытайтесь уловить ту самую деталь, которая выдаст сезон с головой. Ну что, поехали разгадывать?

Ранее мы писали: Если нет времени на «Невский» и «Первый отдел»: 3 российских детективных фильма с рейтингом выше 7 — подарят 2 напряженных часа

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Рэмбо? А, может, лучше Фома?»: фанаты «Невского» оценили кадры со съемок 8-го сезона — заодно построили теорию о сюжете (фото) «Рэмбо? А, может, лучше Фома?»: фанаты «Невского» оценили кадры со съемок 8-го сезона — заодно построили теорию о сюжете (фото) Читать дальше 30 августа 2025
Активируем режим Шерлока: только знатоки вспомнят 5 детективов СССР по одному кадру (тест) Активируем режим Шерлока: только знатоки вспомнят 5 детективов СССР по одному кадру (тест) Читать дальше 30 августа 2025
Понятно, откуда рейтинг 7.9 и выше: 4 российских сериала затягивают с первой минуты — в № 1 сыграл Семенов из «Невского» Понятно, откуда рейтинг 7.9 и выше: 4 российских сериала затягивают с первой минуты — в № 1 сыграл Семенов из «Невского» Читать дальше 30 августа 2025
Вокруг «Невского» мир не вращается: НТВ огласил полный список хитов 2025 года — от нового «Слова пацана» до «Мухтара» Вокруг «Невского» мир не вращается: НТВ огласил полный список хитов 2025 года — от нового «Слова пацана» до «Мухтара» Читать дальше 29 августа 2025
«Я по-другому не могу»: почему в детективах герои едят одни бутерброды и шаурму — объяснил сотрудник правопорядка «Я по-другому не могу»: почему в детективах герои едят одни бутерброды и шаурму — объяснил сотрудник правопорядка Читать дальше 29 августа 2025
«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский» «Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский» Читать дальше 28 августа 2025
Для фанатов «Невского» и не только: 8 детективов с наиболее высокими оценками — у каждого рейтинг не ниже «восьмерки» Для фанатов «Невского» и не только: 8 детективов с наиболее высокими оценками — у каждого рейтинг не ниже «восьмерки» Читать дальше 28 августа 2025
«Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик «Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик Читать дальше 26 августа 2025
Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил Читать дальше 26 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше