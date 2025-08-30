Понятно, откуда рейтинг 7.9 и выше: 4 российских сериала затягивают с первой минуты — в № 1 сыграл Семенов из «Невского»

Иногда кажется, что все интересные сериалы сняты где-то далеко. Но и российский кинематограф способен регулярно выдавать яркие и самобытные проекты, которые находят отклик у зрителя.

Главное — знать, где искать, и не бояться экспериментировать с жанрами. Предлагаем вам подборку из четырёх очень разных, но одинаково увлекательных отечественных сериалов.

Здесь есть всё: напряжённая спортивная драма, остроумная комедия, криминальная история и даже футуристичный проект о жизни на Марсе.

Каждый из них — доказательство того, что в российском кино есть не только «ментовские саги», но и проекты с нестандартными сюжетами и качественной режиссёрской работой.

«Мастер»

Рейтинг Кинопоиска: 8.4

Легендарный капитан команды «КАМАЗ-мастер» Василий Кузнецов, выжав из себя и техники последнюю победу, уже мысленно попрощался с гонками. Но судьба подкидывает ему новый вызов: его не отпускают на пенсию, а назначают… боссом всей команды.

Понимая, что старые методы уже не работают, Кузнецов идет на радикальный шаг — он увольняет всех матерых гонщиков и объявляет открытый набор в команду мечты.

На его клич срываются два человека из прошлого: Денис Сазонов, изгнанный из спорта десять лет назад по скандальной статье, и Женя — его бывшая жена, готовая ломать стереотипы и стать первой женщиной за рулем «мастера» в ралли-марафоне.

Теперь Василию нужно сплотить горстку амбициозных «изгоев».

Кстати, хорошая новость для фанатов «Невского». Роль Сазонов здесь исполнил актер Антон Васильев, который запомнился многим как капитан Семенов.

«Домашний арест»

Рейтинг Кинопоиска: 8.0

Что будет, если мэра-взяточника, привыкшего к хамону и шелесту крупных купюр, по решению суда отправить под домашний арест? А вот что: он окажется в той самой коммунальной квартире своего детства, из которой он когда-то сбежал, выбившись в люди.

Оказывается, хитрющий чиновник Аркадий Аникеев так и не выписался оттуда — видимо, на всякий пожарный. И вот теперь ему предстоит не только жить в окружении вечно недовольных соседей, среди которых затесался и его школьный обидчик…

«ЮЗЗЗ»

Рейтинг Кинопоиска: 7.9

Равиль — ростовский парень с большой мечтой и малыми возможностями. Он чинит айфоны, развозит пиццу и ждет письма из Штатов, куда хочет поступить на программиста.

Все круто меняется, когда на вечеринке он знакомится с Элей. Девушка оказывается не просто красоткой, а племянницей местного криминального авторитета, который опекает ее как зеницу ока.

Чтобы произвести впечатление на девушку из другого мира, Равиль в отчаянии делает ставку не на талант, а на удачу — и идет наниматься к бандитам.

Момент для карьеры в криминале он выбирает крайне неудачно: как раз в это время на город начинается война за сферы влияния между его новым боссом и тем самым «дядей» Эли.

Равилю предстоит пройти путь от курьера до пешки в большой игре, где ставка — его собственная жизнь.

«Кибердеревня»

Рейтинг Кинопоиска: 8.1

Два гения-неудачника, Костя и Коля, когда-то мечтали переселять сознание, а в итоге основали компанию по производству дешевых роботов. Но алчность Кости все испортила: он вышвырнул партнера и стал единственным главой корпорации.

Коля, махнув на все рукой, улетел подальше от интриг — аж на Марс, где завел семью и ферму по разведению роботов-фермеров. Но идиллия длилась недолго.

Жадный Костя, увязнув в долгах, вспомнил, что на красной планете полно ресурсов, и решил построить там новый завод. Единственный, кто может ему помешать — его бывший друг, который и не думает съезжать.

После нелепой аварии двум заклятым приятелям приходится забыть старые обиды и в компании дочек Коли и их механической няни отправиться в самое безумное путешествие — на сломанном корабле с Марса на Землю.

