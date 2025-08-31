«Хохотали там, где должны были плакать»: «Невский» с Васильевым окончательно «скатился» в комедию — и 8 сезон станет только хуже

Оптимизма все меньше даже у преданных фанатов.

С момента финала седьмого сезона «Невского» прошло почти десять месяцев, но зрители до сих пор не могут прийти в себя. И дело не в запоминающемся сюжете или шокирующей разгадке тайны Архитектора — а в том, что один из главных криминальных сериалов России незаметно для создателей превратился в комедийное шоу.

И все идет к тому, что восьмой сезон лишь закрепит эту тенденцию.

Еще в октябре 2024 года, после выхода первых серий «Близкого врага», фанаты забили тревогу.

«Детектив превратили в комедию», — констатировали они, отмечая, что после двух сильных серий проект резко сменил курс.

Вместо напряженного экшена и мрачной атмосферы зрители получили бутылку вина за 10 000 евро, выпадающую из рук героя, комедийный штамп с поломанным стулом и начальника УВД, выдающего хот-доги в киоске.

«Фома, который был безжалостным преступником в прошлом, теперь превратился едва ли не в мецената», — иронизировали поклонники.

Но это было только началом. По мере развития сюжета градус абсурда лишь нарастал.

«Пошло вообще что-то непотребное, нескончаемый хит-парад сюжетов, не поддающихся здравому смыслу», «Хохотали там, где должны были плакать», — писали зрители.

Криминальная сага стала напоминать сюрреалистический театр:

«Тайга, придушенная Белова, угон машин у угонщиков… Осталось только кому-нибудь из героев нарисовать амнезию и все чудачества сериала будут в полном сборе».

Даже самые преданные фанаты, следующие за проектом с первого сезона, с горечью констатируют: «Невский» постепенно превращается в «Форсаж», где все друг другу родственники, мёртвые оживают, а «сюжет от серии к серии бредовее».

Многие уже не верят, что создатели сами знают, кто такой Архитектор на самом деле:

«Сценаристы загнаны в угол и сами не понимают, где находятся, что написали, кто главный».

При этом сериал смотреть все еще увлекательно — но не как детектив, а как абсурдную комедию с перестрелками.

«Деваться некуда, надо смотреть», — разводят руками зрители, признавая, что за семь сезонов они прикипели к героям, но откровений от восьмого, кажется, не ждут.

А вы ждете?

