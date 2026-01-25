Оповещения от Киноафиши
«Гибель Семенова и рядом не стояла»: только над одной сценой из «Невского» даже мужчины «рыдают как собаки»

«Гибель Семенова и рядом не стояла»: только над одной сценой из «Невского» даже мужчины «рыдают как собаки»

25 января 2026 14:44

25 января 2026 14:44
«Гибель Семенова и рядом не стояла»: только над одной сценой из «Невского» даже мужчины «рыдают как собаки»

Причем не важно: смотрят впервые или пересматривают в десятый раз.

Детектив НТВ «Невский» за 7 сезонов подарил россиянам не только десятки раскрытых преступлений и отправленных за решетку бандюков, но и массу поводов всплакнуть, а порою – даже зарыдать в голос. Причем не только женской части зрителей.

«Триикс медиа» в своем Telegram решил выяснить, какая сцена из их сериалов тронула аудиторию сильнее всего, и шедевр с Антоном Васильевым оказался в лидерах наравне с «Первым отделом».

Но занятнее всего тот факт, что если девушки «самым-самым рыдательным» эпизодом детектива называют инсценировку гибели Павла Семенова, то мужчины льют слезы совсем над другой сценой, которая вышла на экраны задолго до «Близкого врага».

«Позарюсь на святое, но лично для меня "гибель" Семёнова и рядом не стояла с убийством Юли в пятом сезоне. Очевидно, что Паша жив, а вот Юля... Смотрел трижды, рыдал как собака каждый раз. Невыносимо», – пишет один из зрителей, и почти сразу находит поддержку.

«Гибель Семенова и рядом не стояла»: только над одной сценой из «Невского» даже мужчины «рыдают как собаки»

«Я с вами, первый раз, когда смотрела убийство Юли, истерила в голос», — вторит сентиментальному мужчине зрительница.

Что касается других фаворитов, то в Сети вспомнили и «гибель» Фомы в третьем сезоне, ведь казалось, что это раз и навсегда.

«До слез, потому что на тот момент ни о каком возвращении Фомы и речи не было».

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
