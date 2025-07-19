В 6-м сезоне «Невского» долго не показывают Фому: вот в какой серии герой наконец вернется

Если вы добрались до сериала «Невский» и оказались на 6-м сезоне, вам наверняка интересно, куда же пропал Фома, и появится ли он в дальнейшем. Что ж, за последние несколько сезонов жизнь героя и впрямь выдалась насыщенной.

Напомним: в 3-м сезоне герой, казалось бы, погиб от рук киллера — его убийство организовал один из криминальных авторитетов. Однако в 5 сезоне выяснилось, что Фома выжил: ранение оказалось не смертельным, и он, воспользовавшись поддельным паспортом, улетел в США, где попытался начать жизнь с чистого листа.

И вот в 6-м сезоне он долго не появляется.

«Я хочу узнать, куда делся Фома в 6 сезоне?», — часто пишут зрители на форумах и в обсуждениях.

И на этот вопрос герой сам ответит и зрителям, и своему другу Семенову. А произойдет это в 19-й и 20- серии, которые называются «Жизнь после смерти».

В них Фома наконец появляется и лично рассказывает Семёнову, что с ним произошло после так называемой «смерти». Так что терпение будет вознаграждено — скоро всё прояснится!

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