Вокруг «Невского» мир не вращается: НТВ огласил полный список хитов 2025 года — от нового «Слова пацана» до «Мухтара»

Пока Okko на своей презентации делал ставку на «Полураспад» и «Лихих», НТВ ответил собственной артиллерией. Новый сезон обещает быть мощным и крайне разнообразным: здесь и дерзкие премьеры, и возвращение громких хитов.
«Трудно быть богом» — ставка на масштаб
Одним из центральных проектов стал сериал «Трудно быть богом» — визуально мрачный и дорогой, с амбициями большого экрана. Создатели обещают настоящую вселенную в духе романа Стругацких, со всеми вытекающими: сложные моральные выборы, отменный визуал.
Показать первый тизер решились только вживую, под аплодисменты — интригу вокруг проекта явно будут подогревать.
«Айда» — казанские 70-е и «Слова пацана»
Сюрприз презентации — тизер «Айда», сериала о Казани 70-х. По тональности это новый наследник «Слова пацана», только здесь — ретро-криминальная атмосфера, первые цеховики, зарождающийся «блатной» романтизм и улицы, где понятия решают всё.
Новые громкие премьеры
НТВ явно не собирается скромничать. Среди проектов, которые уже называют хитами сезона:
- «Жар» — криминальная драма с Даниилом Воробьёвым, премьера на «Новом сезоне».
- «Тоннель» — о катастрофе, в которой правда становится опаснее самой беды. В главной роли Лиза Боярская.
- «Константинополь» — сериал, который открыл фестиваль «Пилот» и уже получил отличные отзывы.
Возвращение старых любимцев
Фанатам проверенных хитов скучать не придётся:
- «Мухтар. Он вернулся» — да, легендарный пёс снова в деле.
- «Акушер», 2 сезон — Никита Панфилов в парике продолжит спасать рожениц и младенцев.
- «Страх над Невой», 2 сезон.
- «Стражник», 2 сезон.
- «Душегубы», 2 сезон.
- «Лихач», 4 сезон — опять Никита Панфилов, теперь без парика, но на байке.
- «Первый отдел», 5 сезон. Продолжение истории следователей.
- «Скорая помощь», 8 сезон.
- «Невский», 8 сезон. Паша Семенов воскрес, официально.
- «Шеф», 8 сезон.
- «Балабол», 9 сезон.
Сетка выглядит так, будто канал одновременно играет на всех фронтах: ретро, криминал, медицина, полиция, экшен и драмы.
Финал с ностальгией
Презентацию завершили неожиданно: на сцену вышла группа «Лесоповал» — и зал взорвался аплодисментами. На НТВ как будто намекнули: на «Невском» жизнь не заканчивается, но в новом сезоне будет много настоящего олдскула и криминала.
