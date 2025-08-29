Вокруг «Невского» мир не вращается: НТВ огласил полный список хитов 2025 года — от нового «Слова пацана» до «Мухтара»

Меню
29 августа 2025 18:36
Хотя про Пашу Семенова замолвили слово.

Пока Okko на своей презентации делал ставку на «Полураспад» и «Лихих», НТВ ответил собственной артиллерией. Новый сезон обещает быть мощным и крайне разнообразным: здесь и дерзкие премьеры, и возвращение громких хитов.

«Трудно быть богом» — ставка на масштаб

Одним из центральных проектов стал сериал «Трудно быть богом» — визуально мрачный и дорогой, с амбициями большого экрана. Создатели обещают настоящую вселенную в духе романа Стругацких, со всеми вытекающими: сложные моральные выборы, отменный визуал.

Показать первый тизер решились только вживую, под аплодисменты — интригу вокруг проекта явно будут подогревать.

«Айда» — казанские 70-е и «Слова пацана»

Сюрприз презентации — тизер «Айда», сериала о Казани 70-х. По тональности это новый наследник «Слова пацана», только здесь — ретро-криминальная атмосфера, первые цеховики, зарождающийся «блатной» романтизм и улицы, где понятия решают всё.

Новые громкие премьеры

НТВ явно не собирается скромничать. Среди проектов, которые уже называют хитами сезона:

  • «Жар» — криминальная драма с Даниилом Воробьёвым, премьера на «Новом сезоне».
  • «Тоннель» — о катастрофе, в которой правда становится опаснее самой беды. В главной роли Лиза Боярская.
  • «Константинополь» — сериал, который открыл фестиваль «Пилот» и уже получил отличные отзывы.

Возвращение старых любимцев

Фанатам проверенных хитов скучать не придётся:

  • «Мухтар. Он вернулся» — да, легендарный пёс снова в деле.
  • «Акушер», 2 сезон — Никита Панфилов в парике продолжит спасать рожениц и младенцев.
  • «Страх над Невой», 2 сезон.
  • «Стражник», 2 сезон.
  • «Душегубы», 2 сезон.
  • «Лихач», 4 сезон — опять Никита Панфилов, теперь без парика, но на байке.
  • «Первый отдел», 5 сезон. Продолжение истории следователей.
  • «Скорая помощь», 8 сезон.
  • «Невский», 8 сезон. Паша Семенов воскрес, официально.
  • «Шеф», 8 сезон.
  • «Балабол», 9 сезон.

Сетка выглядит так, будто канал одновременно играет на всех фронтах: ретро, криминал, медицина, полиция, экшен и драмы.

Финал с ностальгией

Презентацию завершили неожиданно: на сцену вышла группа «Лесоповал» — и зал взорвался аплодисментами. На НТВ как будто намекнули: на «Невском» жизнь не заканчивается, но в новом сезоне будет много настоящего олдскула и криминала.

«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский».

Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
