Вокруг «Невского» мир не вращается: НТВ огласил полный список хитов 2025 года — от нового «Слова пацана» до «Мухтара»

Пока Okko на своей презентации делал ставку на «Полураспад» и «Лихих», НТВ ответил собственной артиллерией. Новый сезон обещает быть мощным и крайне разнообразным: здесь и дерзкие премьеры, и возвращение громких хитов.

«Трудно быть богом» — ставка на масштаб

Одним из центральных проектов стал сериал «Трудно быть богом» — визуально мрачный и дорогой, с амбициями большого экрана. Создатели обещают настоящую вселенную в духе романа Стругацких, со всеми вытекающими: сложные моральные выборы, отменный визуал.

Показать первый тизер решились только вживую, под аплодисменты — интригу вокруг проекта явно будут подогревать.

«Айда» — казанские 70-е и «Слова пацана»

Сюрприз презентации — тизер «Айда», сериала о Казани 70-х. По тональности это новый наследник «Слова пацана», только здесь — ретро-криминальная атмосфера, первые цеховики, зарождающийся «блатной» романтизм и улицы, где понятия решают всё.

Новые громкие премьеры

НТВ явно не собирается скромничать. Среди проектов, которые уже называют хитами сезона:

«Жар» — криминальная драма с Даниилом Воробьёвым, премьера на «Новом сезоне».

«Тоннель» — о катастрофе, в которой правда становится опаснее самой беды. В главной роли Лиза Боярская.

«Константинополь» — сериал, который открыл фестиваль «Пилот» и уже получил отличные отзывы.

Возвращение старых любимцев

Фанатам проверенных хитов скучать не придётся:

«Мухтар. Он вернулся» — да, легендарный пёс снова в деле.

«Акушер», 2 сезон — Никита Панфилов в парике продолжит спасать рожениц и младенцев.

«Страх над Невой», 2 сезон.

«Стражник», 2 сезон.

«Душегубы», 2 сезон.

«Лихач», 4 сезон — опять Никита Панфилов, теперь без парика, но на байке.

«Первый отдел», 5 сезон. Продолжение истории следователей.

«Скорая помощь», 8 сезон.

«Невский», 8 сезон. Паша Семенов воскрес, официально.

«Шеф», 8 сезон.

«Балабол», 9 сезон.

Сетка выглядит так, будто канал одновременно играет на всех фронтах: ретро, криминал, медицина, полиция, экшен и драмы.

Финал с ностальгией

Презентацию завершили неожиданно: на сцену вышла группа «Лесоповал» — и зал взорвался аплодисментами. На НТВ как будто намекнули: на «Невском» жизнь не заканчивается, но в новом сезоне будет много настоящего олдскула и криминала.

