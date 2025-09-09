Меню
«Архитектор: Война на Востоке»: по «Невскому» могут снять идеальную полнометражку — без Павла Семенова, зато с его батей

9 сентября 2025 17:09
Зрители с замиранием сердца ждут анонса. Он назревал уже давно.

Кинокомпания «Триикс Медиа», похоже, готовит поклонникам «Невского» подарок, о котором они давно мечтали. На днях продюсеры устроили опрос: «На основе какого из наших сериалов вы бы хотели увидеть полнометражный фильм?» — и, как нетрудно догадаться, комментарии буквально взорвались упоминаниями сериала с Антоном Васильевым.

Причем зрители не ограничились общими пожеланиями, ведь очевидно — на пустом месте, «спросить ради спросить», такие опросы не проводят.

Самая залайканная идея — спин-офф о «группе Архитекторов» и прошлом отца Павла Семенова. Один из комментаторов даже предложил рабочее название — «Архитектор: война на Востоке».

Другие уверены: не стоит тратить время на опросы, и так ясно, что 99% зрителей выберут именно эту историю. Аргумент железный — образы героев прописаны настолько тщательно, что из них можно собрать отличный криминальный экшен для большого экрана.

«Идеально встало бы в прокат где-нибудь в новогодние праздники, по аналогии с “Мажором в Сочи или “Триггером”» — делятся пожеланиями в Сети.

Интересно, что разговоры о фильме вспыхнули параллельно со стартом съемок 8 сезона «Невского». Там зрителям снова обещают возвращение Семенова, которого все уже «похоронили» в финале прошлой части, и новую фазу борьбы с Архитектором.

Но фанаты уверены: сериал рано или поздно должен выйти за рамки формата и закончиться на большом экране.

И действительно: история длится уже десять лет — с 2016-го по 2026-й. Восемь сезонов, десятки сюжетных линий, запутанные интриги, любимые и ненавидимые персонажи. Логично, что финальную точку поставит эпичная полнометражка, которая закроет все арки и покажет рождение главного врага Семенова так, как это и положено — в формате большого кино.

Ранее мы писали: Попросили ИИ назвать 3 российских сериала круче «Невского»: выбрал мемный проект нулевых и 2 хита, попавших на Netflix

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
