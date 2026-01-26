Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи «Дискредитация»: в «Невском» нашли ляпы, порочащие честь мундира — измены, зависимости и море насилия

26 января 2026 09:56
Кадр из сериала «Невский»

Паша Семенов моральный ориентир только для пропащих россиян.

Сериал «Невский», хит НТВ, всегда позиционировался как суровая драма о буднях полиции. Однако вместо увлекательного детектива зрители получили мрачную хронику разложения сотрудников органов, которую многие расценили как прямую дискредитацию чести мундира.

С самого начала сериал погружает в мир абсолютной безнаказанности. Напарник главного героя, капитан Назаров, в пьяном угаре устраивает стрельбу в баре и берёт заложников. Но дело не просто заминают — нарушителя оставляют в должности, а суд «разваливает» дело. Чем дальше в лес, тем хуже.

Чтобы получить удостоверение в отделе кадров, главному герою, капитану Семёнову, приходится дать взятку. Его новый элитный отдел «Невский» живёт на системных откатах, и честный сотрудник вынужден либо принимать эти правила, либо уйти. Он выбирает первое, деградируя от принципиального офицера до циника, берущего в подарок внедорожник за «решенное» дело.

Измены тоже обычное дело: Семёнов, заподозрив жену в измене с Фомой, не выясняет отношений, а сам едет к стриптизерше. Измена показывается как бытовая мелочь, которая сходит супругам с рук.

Алкоголь становится универсальным средством от стресса — его пьют как воду. При этом сериал игнорирует реальные механизмы работы органов. Вместо слаженных действий спецподразделений — абсурдные сцены, где двух сотрудников посылают против целой банды, а начальник саботирует выезд, прокалывая колесо.

Ключевая претензия к «Невскому» — не в показе «сложностей службы», а в тотальной, доведённой до абсурда карикатуре, порочащей честь мундира. Как отметил один из зрителей, это: «Дискредитация правоохранительных органов в чистом виде».

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
