Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «"Душегубы" только в 90-х»: новый сериал с Паламарчуком уже хотят посмотреть больше 2 тысяч человек — НТВ не заставит ждать премьеру

«"Душегубы" только в 90-х»: новый сериал с Паламарчуком уже хотят посмотреть больше 2 тысяч человек — НТВ не заставит ждать премьеру

13 ноября 2025 08:27
«"Душегубы" только в 90-х»: новый сериал с Паламарчуком уже хотят посмотреть больше 2 тысяч человек — НТВ не заставит ждать премьеру

Фанаты не теряют надежды и ждут официального анонса.

Уже 2,8 тысячи зрителей добавили сериал «Число зверя» а список «Буду смотреть», но телеканал НТВ пока будто забыл про его существование. Ожидание подогревает интерес сильнее любого тизера. И судя по всему, у зрителей на руках может быть новый крепкий триллер уровня «Душегубов» — только с духом девяностых.

Опять расследования и маньяки

Главную роль играет Дмитрий Паламарчук, тот самый, что запомнился зрителям по «Невскому». Его герой, следователь прокуратуры Алексей Кирсанов, получает «черную метку» от местного криминального авторитета и вынужден бежать, спасая себя и жену.

В Ярославской области он пытается начать жизнь заново, но едва приехав, натыкается на жуткое преступление: расстрел семьи, кровавые цифры на телах и выживший восьмилетний мальчик. Дальше — только хуже. Серийный убийца явно работает по шаблону, и Кирсанов понимает: в архивах давно лежит куча старых, недорасследованных дел.

«"Душегубы" только в 90-х»: новый сериал с Паламарчуком уже хотят посмотреть больше 2 тысяч человек — НТВ не заставит ждать премьеру

Все это происходит на фоне России 90-х. С прокурорами, которые боятся поднимать шум, и следаками с крепкой совестью. Кирсанов хочет докопаться до правды, а его начальник Сазонов предпочитает не ввязываться в неприятности. Классика жанра: один против системы.

Зрители не могут дождаться премьеры

В касте также значатся Анастасия Микульчина, Михаил Горский, Оксана Скакун. И зрители уже оценили, что актеры не из привычной «сериальной обоймы», где одни и те же лица кочуют из кадра в кадр.

Каст неплохой. Сценарий, судя по синопсису, тоже довольно интересный. Есть ощущение, что сюжет немного будет похож на сериал «Душегубы» только в 90-х. Посмотрим, что будет.

«"Душегубы" только в 90-х»: новый сериал с Паламарчуком уже хотят посмотреть больше 2 тысяч человек — НТВ не заставит ждать премьеру

Есть нюанс: в августовском списке премьер НТВ на сезон 2025/2026 «Числа зверя» не оказалось. И это слегка подпортило фанатам настроение. Часть зрителей все еще не унывает: мы уже видели, как НТВ обещали одно, а показывали другое. Так что верим — «Число зверя» еще выстрелит в этом году.

Присутствие "Первого отдела", "Шефа" и "Невского", которые еще снимать и снимать, еще более удивительно.

Сейчас сериал числится в производстве. Хайп вокруг проекта есть, хотя не вышло ни одного трейлера. Не думаем, что НТВ будет затягивать с выходом проекта на экраны.

Ранее мы писали: Снова отец и сын, снова Дальний Восток: эта криминальная драма от режиссера «Быка» напоминает «Лихих» – отметьте дату премьеры

Фото: Кадры из сериалов «Невский», «Число зверя»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Напоминает "Графа Монте-Кристо"»: НТВ собрал Васильева и звезду «Спасской» для нового хита — в рядах «Невского» пополнение «Напоминает "Графа Монте-Кристо"»: НТВ собрал Васильева и звезду «Спасской» для нового хита — в рядах «Невского» пополнение Читать дальше 12 декабря 2025
Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту» Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту» Читать дальше 10 декабря 2025
«Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее «Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее Читать дальше 9 декабря 2025
«Решила включить фоном – затянула интрига»: этот детектив со звездой «Невского» заслуживает больше, чем свои 7.7 – ведь он «не уступает "Ликвидации"» «Решила включить фоном – затянула интрига»: этот детектив со звездой «Невского» заслуживает больше, чем свои 7.7 – ведь он «не уступает "Ликвидации"» Читать дальше 8 декабря 2025
«Великолепный век» обелил Ибрагима-пашу и выставил Сулеймана подлецом — но в реальности визирь наделал столько ошибок, что казнь была неизбежна «Великолепный век» обелил Ибрагима-пашу и выставил Сулеймана подлецом — но в реальности визирь наделал столько ошибок, что казнь была неизбежна Читать дальше 13 декабря 2025
Выбирают 66% зрителей: этот жанр сериалов оказался самым востребованным у россиян – смотрят и зумеры, и бумеры Выбирают 66% зрителей: этот жанр сериалов оказался самым востребованным у россиян – смотрят и зумеры, и бумеры Читать дальше 13 декабря 2025
Фанатам «Настоящего детектива» зайдет этот запутанный сериал со звездой «Игры престолов» — недалеко ушел от главных хитов HBO Фанатам «Настоящего детектива» зайдет этот запутанный сериал со звездой «Игры престолов» — недалеко ушел от главных хитов HBO Читать дальше 12 декабря 2025
В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула» В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула» Читать дальше 12 декабря 2025
Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал Читать дальше 12 декабря 2025
Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами Читать дальше 12 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше