«"Душегубы" только в 90-х»: новый сериал с Паламарчуком уже хотят посмотреть больше 2 тысяч человек — НТВ не заставит ждать премьеру

Уже 2,8 тысячи зрителей добавили сериал «Число зверя» а список «Буду смотреть», но телеканал НТВ пока будто забыл про его существование. Ожидание подогревает интерес сильнее любого тизера. И судя по всему, у зрителей на руках может быть новый крепкий триллер уровня «Душегубов» — только с духом девяностых.

Опять расследования и маньяки

Главную роль играет Дмитрий Паламарчук, тот самый, что запомнился зрителям по «Невскому». Его герой, следователь прокуратуры Алексей Кирсанов, получает «черную метку» от местного криминального авторитета и вынужден бежать, спасая себя и жену.

В Ярославской области он пытается начать жизнь заново, но едва приехав, натыкается на жуткое преступление: расстрел семьи, кровавые цифры на телах и выживший восьмилетний мальчик. Дальше — только хуже. Серийный убийца явно работает по шаблону, и Кирсанов понимает: в архивах давно лежит куча старых, недорасследованных дел.

Все это происходит на фоне России 90-х. С прокурорами, которые боятся поднимать шум, и следаками с крепкой совестью. Кирсанов хочет докопаться до правды, а его начальник Сазонов предпочитает не ввязываться в неприятности. Классика жанра: один против системы.

Зрители не могут дождаться премьеры

В касте также значатся Анастасия Микульчина, Михаил Горский, Оксана Скакун. И зрители уже оценили, что актеры не из привычной «сериальной обоймы», где одни и те же лица кочуют из кадра в кадр.

Каст неплохой. Сценарий, судя по синопсису, тоже довольно интересный. Есть ощущение, что сюжет немного будет похож на сериал «Душегубы» только в 90-х. Посмотрим, что будет.

Есть нюанс: в августовском списке премьер НТВ на сезон 2025/2026 «Числа зверя» не оказалось. И это слегка подпортило фанатам настроение. Часть зрителей все еще не унывает: мы уже видели, как НТВ обещали одно, а показывали другое. Так что верим — «Число зверя» еще выстрелит в этом году.

Присутствие "Первого отдела", "Шефа" и "Невского", которые еще снимать и снимать, еще более удивительно.

Сейчас сериал числится в производстве. Хайп вокруг проекта есть, хотя не вышло ни одного трейлера. Не думаем, что НТВ будет затягивать с выходом проекта на экраны.

