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Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг

4 августа 2025 08:56
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг

Когда всех правоохранителей уже использовали, но снимать новинки нужно.

На НТВ готовится премьера нового сериала «Быков» — это комедийный детектив с ветеринарным уклоном, где расследовать преступления помогает не только человек, но и минипиг по имени Нюша. Трепещи, Архитектор из «Невского», те дела, что Паша Семенов раскрывал годами, этот хряк щелкать будет как желуди.

В главной роли — Кирилл Кузнецов, а его харизматичная свинка, судя по всему, затмит даже главных героев.

О чем сериал

По сюжету владелец зоомагазина и будущий ветеринар Константин Быков становится случайным обладателем свинки, которая, как оказалось, умеет находить улики не хуже опытного криминалиста.

Вместе с Нюшей он помогает своему другу — следователю Михаилу Сорокину, которого сыграл Михаил Маликов. Дела, как назло, всё больше связаны с животными — попугаями, питонами, лошадьми, курами, змеями и даже птицами, которых никто не может толком опознать.

Свинка с нюхом на улики

Создатели обещают, что каждое дело в сериале будет не просто «про животных», а с элементами настоящей детективной загадки. Звери то станут жертвами, то свидетелями, а иногда и подозреваемыми.

Атмосфера — лёгкая, с иронией. Как рассказывает исполнитель роли следователя, Маликов:

«Картина благодаря животным приобретает налёт сарказма и уже не смотрится как обычная история о борьбе с преступниками».

Ашот Кещян, один из продюсеров проекта, признаётся: минипиг на съёмках — отдельная звезда. Сначала она слушалась только дрессировщика, но вскоре «влюбилась» в Кирилла Кузнецова и стала отзываться на его голос.

Где снимали и кто ещё в деле

Помимо Кузнецова и Маликова, в сериале снимались Кристина Бродская, Дмитрий Ульянов, Анастасия Дворянская, Иван Косичкин и Заза Чантурия. Съёмки проходят в Калужской области, в Москве и по всей Подмосковной полосе — от Оки до промзон.

Премьера «Быкова» ожидается в сезоне 2025/2026. И если вы думали, что ничего нового в жанре детектива придумать нельзя — дождитесь, когда минипиг войдёт в кадр.

В смысле ждать еще больше года? Дату премьеры 8 сезона «Невского» рассчитали в Сети — Семенов вернется ох, как нескоро.

Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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