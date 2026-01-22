Не Netflix, но 211 млн зрителей есть: «Невский» оказался настолько хорош, что его аномально полюбили на Западе

Теперь за океаном ждут, что же случится с Пашей Семеновым.

В 2020 году произошла сделка, которая удивила многих в медиасфере: крупный бразильский дистрибьютор Encripta приобрёл пакет остросюжетных сериалов НТВ для показа во всей Латинской Америке. В списке оказались «Невский», «Мухтар. Новый след», «Пять минут тишины», «Декабристка» и «Оперетта капитана Крутова».

На первый взгляд, сочетание странное — 211 млн латиноамериканских зрителей в одной только Бразилии (и 600+ по всей Латинской америке), привыкший к темпераментным теленовеллам, и сдержанные российские детективы. Однако для экспертов это был логичный шаг.

Что купила Бразилия?

Ключевое слово в заявлении НТВ — «остросюжетный контент». Сериалы, попавшие в сделку, представляют собой отточенные жанровые продукты:

«Невский» — классический полицейский сериал, в котором главный герой мстит таинственной организации. Близко формату американских и европейских сериалов.

«Мухтар. Новый след» — длительная франшиза о полицейской собаке, а истории о животных имеют универсальную привлекательность.

«Пять минут тишины» — экстремальный сериал о спасателях МЧС, работающий в жанре приключенческого экшна.

«Декабристка» и «Оперетта капитана Крутова» — сериалы с элементами исторической драмы и иронии, показывающие разнообразие российской продукции.

Почему именно этот контент?

Луис Банница, директор по контенту Encripta, отметил «высокое качество производства и тематическое разнообразие». Для дистрибьютора, который формирует программу для целого континента, важна не столько «русскость», сколько соответствие международным стандартам жанра и профессиональный уровень съёмок.

Российские остросюжетные сериалы давно производятся с большими бюджетами, качественной операторской работой и чёткими сюжетными арками — это делает их конкурентоспособными на мировом рынке.

Сделка с Encripta стала показателем зрелости российской индустрии. Конечно, это не те единичные продажи на Netflix, но есть гарантия, что оказавшись в Бразилии Антон Васильев стал бы суперзвездой, ведь его уже видели по ТВ миллионы человек.

