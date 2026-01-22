Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не Netflix, но 211 млн зрителей есть: «Невский» оказался настолько хорош, что его аномально полюбили на Западе

Не Netflix, но 211 млн зрителей есть: «Невский» оказался настолько хорош, что его аномально полюбили на Западе

22 января 2026 12:48
Не Netflix, но 211 млн зрителей есть: «Невский» оказался настолько хорош, что его аномально полюбили на Западе

Теперь за океаном ждут, что же случится с Пашей Семеновым. 

В 2020 году произошла сделка, которая удивила многих в медиасфере: крупный бразильский дистрибьютор Encripta приобрёл пакет остросюжетных сериалов НТВ для показа во всей Латинской Америке. В списке оказались «Невский», «Мухтар. Новый след», «Пять минут тишины», «Декабристка» и «Оперетта капитана Крутова».

На первый взгляд, сочетание странное — 211 млн латиноамериканских зрителей в одной только Бразилии (и 600+ по всей Латинской америке), привыкший к темпераментным теленовеллам, и сдержанные российские детективы. Однако для экспертов это был логичный шаг.

Что купила Бразилия?

Ключевое слово в заявлении НТВ — «остросюжетный контент». Сериалы, попавшие в сделку, представляют собой отточенные жанровые продукты:

  • «Невский» — классический полицейский сериал, в котором главный герой мстит таинственной организации. Близко формату американских и европейских сериалов.

  • «Мухтар. Новый след» — длительная франшиза о полицейской собаке, а истории о животных имеют универсальную привлекательность.

Не Netflix, но 211 млн зрителей есть: «Невский» оказался настолько хорош, что его аномально полюбили на Западе

  • «Пять минут тишины» — экстремальный сериал о спасателях МЧС, работающий в жанре приключенческого экшна.

  • «Декабристка» и «Оперетта капитана Крутова» — сериалы с элементами исторической драмы и иронии, показывающие разнообразие российской продукции.

Почему именно этот контент?

Луис Банница, директор по контенту Encripta, отметил «высокое качество производства и тематическое разнообразие». Для дистрибьютора, который формирует программу для целого континента, важна не столько «русскость», сколько соответствие международным стандартам жанра и профессиональный уровень съёмок.

Российские остросюжетные сериалы давно производятся с большими бюджетами, качественной операторской работой и чёткими сюжетными арками — это делает их конкурентоспособными на мировом рынке.

Сделка с Encripta стала показателем зрелости российской индустрии. Конечно, это не те единичные продажи на Netflix, но есть гарантия, что оказавшись в Бразилии Антон Васильев стал бы суперзвездой, ведь его уже видели по ТВ миллионы человек.

«Невского» любят везде, кроме России? Оценки зарубежных зрителей подтверждают: выбрали лучший и худший сезоны по версии иностранцев.

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
У «Невского» на IMDb жалкие 6.3, зато этот детектив с Устюговым получил аж 7.5: россияне его брезгуют досматривать У «Невского» на IMDb жалкие 6.3, зато этот детектив с Устюговым получил аж 7.5: россияне его брезгуют досматривать Читать дальше 15 февраля 2026
Фомин бы одобрил: 5 сериалов, где криминал и полиция почти как в «Невском» Фомин бы одобрил: 5 сериалов, где криминал и полиция почти как в «Невском» Читать дальше 14 февраля 2026
Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Читать дальше 18 февраля 2026
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Читать дальше 18 февраля 2026
Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Читать дальше 18 февраля 2026
Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Читать дальше 18 февраля 2026
В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона Читать дальше 18 февраля 2026
Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Читать дальше 18 февраля 2026
«"Задавили" на последнем этапе»: пересъемки не спасут «Первый отдел 5» от главной проблемы «"Задавили" на последнем этапе»: пересъемки не спасут «Первый отдел 5» от главной проблемы Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше