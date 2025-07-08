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Не криминал, а гонки: этот сериал со звездой «Невского» оценили на 8.4 — даже «Близкий враг» получил меньше

8 июля 2025 09:54
Не криминал, а гонки: этот сериал со звездой «Невского» оценили на 8.4 — даже «Близкий враг» получил меньше

А компанию Васильеву составил исполнитель главной роли в проекте «Адмирал Кузнецов».

Если вы обожаете «Невский» и уже в нетерпении ждёте новый сезон — держитесь. Пока съёмки лишь в процессе, у нас есть для вас кое-что неочевидное, но стоящее внимания.

Это сериал «Мастер», где в главной роли — Антон Васильев, тот самый Семенов из «Невского». Только теперь он не в полицейской форме — на этот раз актер играет звезду автоспорта, которой дважды придется пройти путь от низов к вершине.

А компанию ему составляет актер сериала «Адмирал Кузнецов» — Игорь Петренко.

Сериал «Мастер»: сюжет

Не криминал, а гонки: этот сериал со звездой «Невского» оценили на 8.4 — даже «Близкий враг» получил меньше

Главный герой — Денис Сазонов (Антон Васильев), бывший чемпион ралли-рейдов, который когда-то был легендой «КАМАЗ-мастера». Но вылетел из команды за нарушение командной этики. С тех пор — 12 лет падений и промахов: ни личной жизни, ни карьеры, ни уверенности в себе.

Сазонов хочет вернуться в спорт и доказать, что ещё способен на многое. Но замдиректора команда Еремин (Игорь Петренко) не хочет давать ему шанс.

Более того, бывшая жена Сазонова (Линда Лапиньш) теперь претендует на роль штурмана и хочет доказать, что женщина в мужском автоспорте — не просто «украшение коллектива», а сила.

Что делает Сазонов? Начинает с самого низа — буквально устраивается уборщиком, чтобы шаг за шагом вернуться в профессию.

Да, звучит чуть наивно, но подано крепко: драматургия, мотивация, столкновения характеров и вот это вот всё — на уровне. И рейтинги и отзывы зрителей — тому доказательство.

Сериал «Мастер»: рейтинг и мнения зрителей

Не криминал, а гонки: этот сериал со звездой «Невского» оценили на 8.4 — даже «Близкий враг» получил меньше

На Кинопоиске у «Мастера» — 8.4 балла и 167 место в топ-250. Это, между прочим, выше, чем у «Невского». Для сравнения: у первых шести сезонов «Невского» оценка — 7.8, у седьмого («Близкий враг») — 8.2.

Отзывы — в основном с восторгом. Вот что пишут зрители:

«Игра актеров безупречна, съемки, драматизм, пафос подачи... всё на высшем уровне. Рекомендую всем. 10 из 10»,

«Сериал очень хорош, особенно с той точки зрения, что в нём показан созидательный процесс — создание команды, а не криминал. Очень интересно выбраны пейзажи и локации съёмок, операторская работа и актёрский состав так же заслуживают высоких оценок»,

«Сериал — истинное произведение искусства, которое сможет вдохновить, захватить и пробудить гордость за нашу страну и за выдающихся спортсменов, покоряющих вершины на мировой арене».

Итог

Не криминал, а гонки: этот сериал со звездой «Невского» оценили на 8.4 — даже «Близкий враг» получил меньше

Сериал зайдет фанатам «Невского», которым хочется увидеть Васильева в новой, неожиданной роли. Также проект стоит увидеть тем, кто устал от криминала и хочет наконец-то увидеть что-то помимо разборок.

Так что если еще не видели — самое время начать. Как раз немного скоротаете время перед новым сезоном любимого детектива.

Ранее мы писали: «Если бы Стэйтем родился в Выборге»: этот российский детектив — как «Невский» наоборот, но о нем слышало 1,5 человека

Фото: Кадры из сериалов «Невский», «Мастер»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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