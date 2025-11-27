«Невского» с Васильевым смотрит даже Александр Бастрыкин: председатель СК РФ объяснил уникальность хитового детектива НТВ

Октябрь 2018‑го стал особенным месяцем в жизни всех, кто причастен к созданию «Невского». В тот момент сериал всерьез обсуждали не в кругу простых зрителей и критиков, а на встрече с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

Событие прошло в Санкт‑Петербургской академии СК – и собрало полный комплект: от актёров (Антон Васильев, Андрей Гульнев, Дмитрий Паламарчук) до ветеранов МВД и даже будущих следователей.

Что именно понравилось Бастрыкину? Реализм.

Он прямо говорил: сериал цепляет и обычного зрителя, который далёк от следственной кухни, и профи, которые знают эту самую кухню изнутри. А главное – «Невский» работает на образ офицера, который служит не себе, а обществу и государству.

«Благодаря таким фильмам и сериалам формируется положительный облик офицеров, верой и правдой служащих интересам общества и государства».

На встрече разговор зашёл и о силе кино: ветераны следствия признали – хороший сериал может вдохновлять будущих следователей. Автор сценария Андрей Тумаркин даже предложил создать художественный совет с участием СК, чтобы не терять достоверность в новых сериях.

Ну а финал получился почти торжественным: Бастрыкин поблагодарил команду «Невского», пожелал скорого выхода новых серий – и вручил участникам встречи медали «За содействие».

Получается, «Невский» – это не просто детектив для вечернего просмотра. Это история, которую заметили там, где знают о работе правоохранителей не понаслышке.

