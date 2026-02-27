От сумы, да от Фомы: сценарист «Невского» сделал еще 2 крутых детектива с Паламарчуком – №1 о КГБ (и с Брагиным-злодеем!)

Андрей Тумаркин – имя, которое не на слуху у массового зрителя, но именно он стоит за сценариями «Невского», «Первого отдела» и «Комитета». Однако в его фильмографии есть и менее раскрученные проекты, где главные роли исполнил Дмитрий Паламарчук. Для тех, кто соскучился по Фоме, но хочет увидеть актера в другом амплуа, эти два детектива – настоящая находка.

«Реализация» (2019-2021)

Опытного розыскника Красавца (Паламарчук) после конфликта с криминальным авторитетом ссылают из Новгорода в Петербург – на должность простого участкового.

Все, чего он хочет – тихо досидеть до пенсии. Но каждый раз, помимо воли, оказывается в эпицентре криминальных разборок: то между авторитетом и УМВД, то в поисках похищенного начальника главка, то в погоне за неуловимым киллером.

Зрители отмечают, что сериал сделан с умом. Это не бесконечная стрельба, а скорее разговорный детектив, где много диалогов, и они выстроены убедительно.

Криминальные разборки, коррумпированные чины, подпольные казино и музыка дуэта «Шапито» создают густую атмосферу, которая, как бы банально не звучало, держит от первой до последней серии.

«Матрешка» (2019)

Действие разворачивается в 1983 году. Студентка Юля Морозова учит языки, занимается спортом и не подозревает, что скоро станет частью сложной шпионской игры. Она как две капли воды похожа на погибшую жену американского агента Джима Уиллера.

Контрразведчики во главе с Волоховым (Паламарчук) внедряют ее в окружение шпиона, чтобы вычислить «крота» в оборонной промышленности.

Паламарчук здесь совсем другой – не Фома, не бандит, а старший опер, жесткий и принципиальный. Рядом с ним Светлана Шуткина в роли завербованной девушки, а на вторых ролях, в том числе, и Иван Колесников, Брагин из «Первого отдела».

«Колесников вообще душка. Только не веришь, что Иван может отрицательную роль сыграть. Вот и здесь не получилось. Положительный шпион со всех сторон получился. Его бы с чекистом местами поменять – лучше бы получилось», – подводят итог в Сети.

