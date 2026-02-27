Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи «Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»

27 февраля 2026 07:00
Проект продлен на 2 сезон, но подробности о нем держат в секрете.

2020-е годы стали настоящим расцветом для Антона Васильева. Не проходит и пары месяцев, чтобы не анонсировали новый проект с его участием, и большинство из них публика встречает «на ура». Не стало исключением и «Подслушано в Рыбинске».

Великолепный «Хрустальный» вышел 5 лет назад, с тех пор Васильев снялся в колоссальном количестве детективов, и только «Подслушано…» удалось сделать то, чего не смогли, например, первые сезоны «Невского» – получить от зрителей оценку 8+.

Редко какой отечественный детектив может похвастать подобным, но у «Первого отдела», например, рейтинг даже выше. Только вот фанатов у «Рыбинска», судя по количеству оценок на «КиноПоиске», даже больше!

Горе-журналист начинает видеть смерти своих земляков «глазами» преступника – и попутно становится главным подозреваемым в одном из убийств.

Как человек, смотревший и «Подслушано…», и «Первый отдел», могу сказать уверенно: по сюжету, юмору, интриге, твистам, оригинальности – сериал с Трибунцевым и Минекаевым дает хиту НТВ сто очков форы.

Великолепно-нелепому злодею в исполнении Васильева сложно найти аналог среди других сериалов, да и сама концепция – детектив поневоле, который, вообще-то, в гробу видал работу этим самым детективом – выглядит свежо для современного российского ТВ.

Смотрели «Подслушано в Рыбинске»? Нет? Тогда я вам даже немного завидую. И настойчиво рекомендую.

Ранее мы писали: Этот детектив с Фомой из «Невского» справедливо набрал 8 баллов – хвалят даже те, кто на дух не переносит сериалы НТВ

Фото: Кадр из сериала «Невский», «Первый отдел», «Подслушано в Рыбинске»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
4 комментария
