Хохотала в голос, когда заметила этот ляп в «Невском»: обратите внимание на звание Окунько в первой серии

Сериал «Невский» стал эталонным детективом для многих зрителей: тут и острый сюжет, и харизматичный главный герой, и узнаваемый питерский антураж. Его пересматривают снова и снова, но именно при таких повторных просмотрах начинаешь замечать интересные детали.

И иногда эти детали оказываются настоящими ляпами, которые ускользнули во время монтажа. Один из самых забавных и заметных проколов касается звания главного героя, полковника Окунько. Причём ошибка закралась уже в самом начале:

«В первой серии первого сезона Окунько в звании подполковника. Но спустя несколько серий его понизили до майора, а потом опять вернули ему подполковника...».

Вот так в рамках одного сезона карьера героя совершила необъяснимый «зигзаг» безо всяких сюжетных объяснений. Но что самое интересное – подобные ляпы нисколько не портят впечатление от сериала.

Напротив, для многих фанатов они стали частью его обаяния, своеобразной «пасхалкой» для внимательных зрителей. Кстати, недавно мы рассказывали про еще одну забавную оплошность: зрители нашли «ляп» с Сомовым – в первых сериях повторяется несколько раз.