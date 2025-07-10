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Киноафиша Статьи «Очень люблю»: Устинова назвала лучший российский детектив: у сериала рейтинг 8.2, но это не «Невский» с «Шефом»

«Очень люблю»: Устинова назвала лучший российский детектив: у сериала рейтинг 8.2, но это не «Невский» с «Шефом»

10 июля 2025 20:03
Татьяна Устинова

Писательница предпочитает мрачным историям комедийные.

Известная писательница Татьяна Устинова, королева российского детективного жанра, поделилась своими предпочтениями в современных сериалах. Хотя на экранах сейчас много популярных детективов — от «Невского» до «Шефа» — Устинова выделила неожиданный проект.

«Очень люблю детективы, "Инспектор Гаврилов", например», — призналась писательница.

Этот сериал рассказывает историю вора, который, спасаясь от правосудия, выдаёт себя за полицейского в провинциальном городке. С лёгкой подачи Виктора Добронравова в главной роли проект превратился в искромётную комедию с детективной основой.

«Очень люблю»: Устинова назвала лучший российский детектив: у сериала рейтинг 8.2, но это не «Невский» с «Шефом»

Не зря «Инспектор Гаврилов» держит 8.2 на Кинопоиске и входит в топ-250 лучших российских сериалов. Так что если вы ещё не смотрели — возможно, это тот самый лёгкий и увлекательный сериал на вечер.

Ранее мы писали: Только вышли, а уже лидеры: 10 российских сериалов стали лучшими в 2025 году — у некоторых рейтинг 8 и выше

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press, кадры из сериала «Инспектор Гаврилов»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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