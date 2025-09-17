До «Невского» все фанатели по нему: «Тайнам следствия» — 25 лет! Взгляните, как за годы поменялись Швецова и другие (фото)

Спорим, Злату вы бы даже не узнали?

Сейчас все только и говорят о «Невском» — хите, который собрал у экранов миллионы зрителей. Детектив с харизматичным главным героем в исполнении Антона Васильева, загадочными преступлениями и питерскими атмосферными видами действительно затягивает.

Но задолго до появления «Невского» на экранах был другой культовый проект, который держал в напряжении всю страну. Речь о «Тайнах следствия» — сериале, который стал настоящим прародителем жанра и народной легендой.

Сложно поверить, но в сентябре этому легендарному проекту исполнилось уже ровно 25 лет. И что удивительно — он до сих пор выходит.

Целая четверть века на телеэкранах — такой долгожитель может дать фору любому современному детективу. Мало какой сериал может похвастаться такой феноменальной продолжительностью и верностью зрителей.

По случаю такой солидной годовщины мы предлагаем вам окунуться в ностальгию и посмотреть, как изменились любимые актёры за эти годы. Готовьтесь удивляться — будет интересно!

Ранее мы писали: 25 лет спустя: как изменились 6 актеров «Убойной силы» — в нулевых за ними следило полстраны (фото)