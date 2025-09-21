Меню
Рейтинг 7.8+ у обеих: режиссер «Близкого врага» до «Невского» снял 2 роскошных драмы — в первой Рожков, от второй кровь стынет в жилах

21 сентября 2025 14:15
Причем по настроениям сериалы не больно-то и похожи.

«Невский. Близкий враг» многие фанаты назвали лучшим сезоном за всю историю проекта — и не в последнюю очередь благодаря режиссёру Игорю Драке. Любопытно, что до «Невского» постановщик уже успел блеснуть в двух других проектах, которые, как ни крути, тоже заслуживают отдельного внимания.

Первый — «Пять минут тишины. Симбирские морозы» (2021). Четвёртый сезон популярной франшизы о спасателях МЧС вышел бодрым и эмоциональным.

Роман Курцын в роли Грека оказался на первых ролях, Игорь Лифанов снова дал «ту самую харизму» Гиреева, а о возвращении Старика с Пузырем и говорить нечего.

Да, концовку кое-кто назвал скомканной, а возвращение антагониста в лице бизнесмена Мусоргского — чересчур надуманным.

Но в целом это всё тот же драйвовый сериал о спасении людей в экстремальных условиях, с новыми героями, драмами и морозным антуражем, который добавил свежести. На «Кинопоиске» у него солидные 7.9 — показатель того, что зрители кайфанули.

Второй проект — «Чужой район 3» (2014), и здесь снова попали в десятку. У сериала было четыре сезона, но именно третий — лучший по оценкам.

Опер Фролов (Денис Рожков), его окружение, юмор, переплетённый с криминалом и драмой, и, конечно, галерея запоминающихся персонажей — от подлеца Нилова до ленивого, но обаятельного участкового в исполнении Кирилла Полухина.

В «Чужом районе» чувствуется редкая для криминального сериала лёгкость, которая не убивает драму, а наоборот — делает истории ближе и человечнее. Неудивительно, что на «КП» он держит 7.8 и до сих пор вспоминается зрителями с особым теплом.

А вот в 8 сезоне «Невского» кресло режиссера занял Денис Нейманд, работавший, например, над «Первым отделом» — остается надеяться, что планку, поднятую Дракой, удастся удержать.

Ранее мы писали: До «Невского» все фанатели по нему: «Тайнам следствия» — 25 лет! Взгляните, как за годы поменялись Швецова и другие (фото)

Фото: Кадр из сериала «Невский» и других сериалов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
