Брутальный Семенов или обаяшка Брагин? Это «Невский» или «Первый отдел» — по цитате поймут лишь знатоки «ментовских» сериалов (тест)

Чтобы было сложнее, вставили еще и реплики из «Шефа».

На НТВшных боевиках выросло уже целое поколение — кто-то искренне, кто-то в полушутку, но «Невский», «Первый отдел» и «Шеф» знает каждый, кто хотя бы раз включал телевизор вечером. Эти проекты превратились в настоящий цитатник: суровые герои бросают фразы, которые прилипают к памяти не хуже рекламных слоганов.

Юрий Брагин из «Первого отдела» — следователь, который может распутать любое убийство, но терпеть не может кабинетную работу. Павел Семёнов из «Невского» — рубаха-парень: прямолинейный, решительный, всегда готов ввязаться в драку. А Виктор Расторгуев из «Шефа» — принципиальный командир, жёсткий, но справедливый.

У каждого из них свой стиль речи: Брагин холоден и ироничен, Семёнов рубит правду-матку, Расторгуев говорит так, что возражать уже и не хочется.

В нашем тесте — самые узнаваемые реплики этих героев. Где-то звучит угроза, где-то усталый вздох, а где-то жёсткая логика. Ваша задача проста: угадать, чья цитата перед вами.

Брутальный Семёнов? Невозмутимый Брагин? Или всё-таки непреклонный Расторгуев? Попробуйте отличить их по интонации и характеру — и вы поймёте, что смотрели эти сериалы куда внимательнее, чем думали.

