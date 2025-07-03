«Прощаемся с мечтами о нормальном финале»: создатели «Невского-8» определились с судьбой «погибшего» Васильева — и рады этому не все

Конечно, такой исход читался, но часть зрителей надеялась, что сериал уже близок к концу.

После финала с похоронами героя, который закрывал седьмой сезон «Невского», зрители гадали: увидят ли они Антона Васильева в восьмом сезоне хотя бы во флешбеках? Сам актёр в апреле подтвердил старт съемок продолжения, но о судьбе своего персонажа тактично промолчал — а потому и интрига тянулась до последнего.

Теперь же всё стало понятно. Свежие кадры со съёмок поставили точку в спорах: Семёнов живее всех живых. Съёмочная группа отправилась на берег Ладожского озера, и атмосферу нового сезона уже можно прочувствовать по фото.

«Дышим свежим ветром Ладоги и снимаем “Невский-8”. Природа здесь просто завораживает», — пишут создатели в Telegram.

Локация выбрана потрясающая: парк-отель «Капитан Морган» в Ленинградской области теперь стал базой для одной из самых ожидаемых частей криминальной драмы, и фанаты не скрывают эмоций, которые получились... довольно неоднозначными:

«Ура! Я так и знала, что он жив!», «Ну наконец-то Пашу увидела! Живой!», «Ну я так и знала, что полную дичь придумают какую-то и оживят», «Прощаемся с мечтами о нормальном финале. Это будет длиться бесконечно», — пишут зрители под свежими снимками со съёмочной площадки.

Кто-то даже предполагает, что первые серии будут связаны как раз с Финляндией, куда уехали герои в финале «Близкого друга». Впрочем, создатели пока молчат о подробностях долгожданного проекта. Известны лишь названия стартовых эпизодов — «Смертный приговор» и «Нас не пустят в рай».

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