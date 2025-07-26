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«Прорыва в карьере не случилось»: Васильев отказался сниматься в «Невском» — назвал очередным «сериалом про ментов», но чудом передумал

26 июля 2025 23:30
«Прорыва в карьере не случилось»: Васильев отказался сниматься в «Невском» — назвал очередным «сериалом про ментов», но чудом передумал

Артиста с трудом уговорили поменять решение.

Мало кто догадывается, что Антон Васильев, ставший для зрителей «лицом» сериала «Невский», изначально не имел желания сниматься в культовом проекте. Еще в 2019 году, когда детектив уже уверенно держался в топах НТВ, актер признавался: на старте идея «очередного сериала про ментов» ему казалась сомнительной.

На тот момент Васильев жил в Москве и работал с видными театральными режиссерами — и, по его собственным словам, именно работа в театре тогда была для него настоящим вызовом и смыслом профессии.

В интервью TVmag Васильев вспоминал, что участие в «Невском» не стало стартом массовой популярности, да и глобально «прорыва в карьере не случилось» — для него важнее было продолжать играть в спектаклях «Седьмой студии» и делать честное искусство на сцене.

«Прорыва в карьере не случилось»: Васильев отказался сниматься в «Невском» — назвал очередным «сериалом про ментов», но чудом передумал

И если бы не Инесса Юрченко, основатель «Триикс Медиа», Павел Семенов, каким его знают зрители, мог бы так и остаться только на бумаге.

«Она в меня верила больше меня самого, я ведь был никому не известным артистом», — вспоминал Васильев.

Инесса буквально уговорила актера: она настояла на том, что история будет не о полиции, а о человеке, который пытается устоять в непростом мире, а значит, клише о «ментовском сериале» можно отбросить.

«Прорыва в карьере не случилось»: Васильев отказался сниматься в «Невском» — назвал очередным «сериалом про ментов», но чудом передумал

Сам первый сезон дался актеру непросто. Васильев признавался, что приходилось постоянно спорить с командой: он видел Семенова не так, как принято показывать таких героев на телевидении.

«Есть набор штампов — как играть, как снимать, какой грим и костюм. А мне хотелось по-своему», — рассказывал артист.

Сейчас у Антона Васильева за плечами уже десятки ярких ролей, но именно «Невский» стал для широкой публики точкой входа в его мир — мир, где он по-прежнему считает театральную сцену своим местом силы.

Ранее мы писали: «Если бы Стэйтем родился в Выборге»: этот российский детектив — как «Невский» наоборот, но о нем слышало 1,5 человека

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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