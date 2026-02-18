Оповещения от Киноафиши
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского»

«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского»

18 февраля 2026 21:01
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского»

На некоторых моментах, сокрушаются зрители, им даже хочется выключить звук.

Отгремели стартовые 4 серии 5 сезона «Первого отдела» и уже можно сделать первые выводы. Абсолютное большинство зрителей, конечно, рады тому, что Брагин с Шибановым вернулись на экраны НТВ, но один-единственный персонаж, увы, «портит всю малину».

В комментариях фанатских групп только и разговоров, что о Вере. Жена Брагина вышла на свободу в дебютных эпизодах и осчастливила супруга – но не армию фанатов главного российского детектива на данный момент.

«Эпизоды с Верой уже невыносимо смотреть. На перемотке», «Вечно недовольная», «Начала бесить еще с 3 сезона. Вечно грубая, жесткая», – сокрушаются подписчики «Триикс Медиа», проводя неутешительные параллели.

«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского»

Опытные поклонники отечественных детективов уверены – авторы «Первого отдела» решили повторить арку Юлии Семеновой из «Невского». Там тоже жена главного героя бесила большинство фанатов сериала, после чего ее попросту убили.

«Ну что, делают из Веры Юлю 2.0», «Вера тут себя ведёт не просто «жестоковато», она ведёт себя хуже, чем вела себя Юля в “Невском”», «Практически по копирку», «100% ее прикончат, бедный Брагин!», — предвкушают печальный финал 5 сезона в Сети.

А вы верите, что Веру Брагину убьют в конце «Первого отдела 5»?

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел», «Невский»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
2 комментария
