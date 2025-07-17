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«Будто боевик Майкла Бэя посмотрел»: новый сезон «Невского» уже эпичнее, чем «Близкий враг» — трехминутное видео со съемок это подтверждает

17 июля 2025 10:23
«Будто боевик Майкла Бэя посмотрел»: новый сезон «Невского» уже эпичнее, чем «Близкий враг» — трехминутное видео со съемок это подтверждает

Даже зрители, похоже, не были готовы к такому экшену.

Создатели «Невского» продолжают хранить интригу о подробностях 8 сезона сериала с Антоном Васильевым. Благо, бэкстейджи со съемок говорят куда больше, чем всевозможные интервью создателей. Судя по всему, зрителей помимо детективных загадок ждет и зубодробительный экшен.

«Вы хочете “Невского”? Их есть у меня», «На съемочную площадку нового сезона «Невского» приехала скорая. Все трюки выполнены профессионалами», — оставили интригующую подпись к ролику Васильев в Telegram и «Триикс Медиа», и посмотреть там действительно есть на что.

Начинается все на первый взгляд довольно безобидно — к месту действия подъезжает такси, после чего вдруг начинается потасовка и в кадре появляется ОН — Павел Семенов снова в строю, снова раздает «люлей» направо и налево, не забывая советоваться с постановщиками трюков, что и как ему делать. И на этом экшен даже не думает заканчиваться.

Отбившись от таксистов, герой Васильева попадает в новую передрягу в лучших традициях адреналиновых голливудских боевиков Ильи Найшуллера.

Судя по всему, в одной из серий драка развернется прямо в карете Скорой помощи, на ходу, причем Семенов, похоже, изначально едет в ней в роли пациента — на его голове можно разглядеть внушительных размеров рану, кровью залито все лицо.

«Давай не геройствуй», — наставляет главный герой водителя «Скорой», разобравшись с остальными врагами, одного из которых он, похоже, выбросит из салона во время движения авто.

«Будто боевик Майкла Бэя посмотрел»: новый сезон «Невского» уже эпичнее, чем «Близкий враг» — трехминутное видео со съемок это подтверждает

Ну а заканчивается все эффектнейшим «вылетом» преступника через лобовое стекло — и это впечатлило комментаторов в сети сильнее всего.

«Будто боевик Майкла Бэя посмотрел», «Впервые так открыто Пашу нашего показали», «Эпичнее, чем прошлый сезон вместе взятый», «Экшен зубодробительный, поскорее бы премьера», — не могут дождаться в Сети.

Ранее мы писали: «Это уже перебор»: Антон Васильев едва не отказался сыграть в лучшем сериале в своей карьере — не смог даже дочитать сценарий

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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