Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)

Сейчас просто невозможно зайти в интернет и не наткнуться на обсуждение «Первого отдела» – сериал на хайпе, и это заслуженно. А «Невский»? Его новые сезоны – всегда событие, за которым зрители следят особенно пристально и очень ждут.

Да и в целом на НТВ столько культовых детективов, что и не сосчитать. Но нам стало дико интересно: а что, если бы всех этих привычных суровых дядек перенести в совершенно другую вселенную?

Представьте на секунду, как бы выглядел тот самый суровый питерский нуар или напряженные будни оперов, если бы их нарисовали в лучших традициях аниме. Причем мы решили не мелочиться и обратиться к эталону – легендарной студии Ghibli, которая умеет делать даже самые мрачные истории такими ламповыми.

И тут в голове сразу всплывают контрасты: холодные питерские улицы в фирменной палитре Миядзаки, серьезные лица героев, которые вдруг обретают те самые большие глаза... Как вам такое сочетание? Лично у нас глаз зацепился за каждую деталь.

В общем, хватит гадать – запускайте слайдер и листайте, чтобы своими глазами увидеть, во что превратились бы любимые детективы, если бы за дело взялись волшебники из Ghibli. Спорим, некоторых вы узнаете не сразу?

