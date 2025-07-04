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Свой «Участок» и новая «Ликвидация»: на НТВ есть жизнь после «Невского» и «Первого отдела» — в 2025-м канал решил удивлять

4 июля 2025 17:09
Свой «Участок» и новая «Ликвидация»: на НТВ есть жизнь после «Невского» и «Первого отдела» — в 2025-м канал решил удивлять

Если вам мало Брагина и Шибанова, то не печальтесь. Эти проекты не будут отличаться по качеству. 

Пока восьмой сезон «Невского» и продолжение «Первого отдела» только находятся в работе, НТВ, как ни странно, не буксует, а начинает поднимать планку. Не отказываясь от «формулы сильного мужика» с папочкой и в кожанке, канал всё чаще щупает новые форматы.

Какие сериалы покажут в 2025-м

Свой «Участок» и новая «Ликвидация»: на НТВ есть жизнь после «Невского» и «Первого отдела» — в 2025-м канал решил удивлять

Вот, например, сериал «Леший». Название будто сказочное, но на деле — 30-серийный боевик с элементами жизни в глуши. Режиссёр Колесник, тот самый, что делает другой новый сериал «Город Брежнев». Снова работает с северным пейзажем и суровыми характерами.

«Леший» — это почти «Участок», только без плеяды звезд и комических моментов.

Или вот «Константинополь». Сюжет держат в секрете, зато актёрский состав говорит сам за себя: Устюгов, Акиньшина, Кяро. Сразу вспоминается «Диверсант», скорее всего, будет очередная попытка скрестить политический триллер с исторической драмой.

Фома возвращается в новом сериале

Свой «Участок» и новая «Ликвидация»: на НТВ есть жизнь после «Невского» и «Первого отдела» — в 2025-м канал решил удивлять

«Число зверя» с Паламарчуком и Микульчиной — претендент на лавры «Ликвидации», но в эстетике 90-х: с криминальными авторитетами и прокурорскими разборками.

Плюс — старички. «Балабол» идёт на девятый и десятый сезоны подряд, «Скорая помощь» — тоже на низком старте. Гоша Куценко спасает людей и уставших зрителей НТВ в период застоя. Ну и не забываем об очередном сезоне «Шефа», работа над которым кипит.

Свой «Участок» и новая «Ликвидация»: на НТВ есть жизнь после «Невского» и «Первого отдела» — в 2025-м канал решил удивлять

Пока одни сетуют, что канал топчется на месте, НТВ продолжает снимать десятки проектов: как экспериментальных, так и про оперов, оставаясь верным себе и аудитории.

«Гораздо дешевле и гораздо интереснее»: лишь один сериал Серебряков ставит вровень с «Во все тяжкие» — и речь вовсе не про «Игру престолов».

Фото: Кадры из сериалов «Первый отдел», «Невский», «Леший», «Число зверя», «Скорая помощь»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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