«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»

Для многих зрителей имя Антона Васильева прочно ассоциируется с образом капитана Семенова из «Невского». Однако поклонники его таланта считают, что актер давно перерос эту роль и раскрылся куда ярче в других проектах.
Несмотря на то, что именно «Невский» принес ему всенародную славу, Васильев активно снимается и в других картинах.
Из недавнего — главная роль в фильме «Геля»; второстепенный, но важный персонаж в сериале «Москва слезам не верит», а также участие в фантастической комедии «Сводишь с ума», сериалах «Приговор», «Грабитель» и остросюжетной драме «Большая фарма» от Okko.
В каком сериале потенциал Васильева раскрыт на максимум?
Многие зрители сходятся во мнении, что в «Невском» потенциал актера остается нераскрытым. Куда более глубокой и убедительной его работой они называют сериал «Хрустальный», где Васильев тоже исполнил главную роль.
«Я бы даже сказал, что только в "Невском" у Васильева не получается полностью раскрыть свой актерский потенциал.
Когда я посмотрел "Хрустальный", я поразился тому, насколько Антон Васильев, оказывается, глубокий актер, убедительно отыгрывающий даже в самых сложных сценах», — поделился мнением автор Дзен-канала «Мир сериалов».
В комментариях многие пользователи согласились:
«Лично я зауважал Васильева после "Хрустального", вот там он шикарно раскрылся, и дальше отлично покатил»,
«"Невский" не смотрю. А в "Хрустальном", "Открытом браке", "Слове пацана" Васильев замечателен»,
«"Хрустальный" однозначно. "Невский" не смотрела».
О чем сериал «Хрустальный»?
Сергей Смирнов — один из лучших охотников за маньяками в Москве. По особому приглашению губернатора он приступает к расследованию похищений и убийств мальчиков в родном городе — Хрустальном.
Сергей уехал оттуда в столицу много лет назад, пытаясь избавиться от болезненных воспоминаний детства. Чтобы найти преступника, Сергею придётся ещё раз пережить те страшные события и взглянуть в глаза собственным страхам.
Успех сериала говорит сам за себя: рейтинг 8.2 на Кинопоиске и место в Топ-250 лучших отечественных картин подтверждают, что зрители оценили игру актера по достоинству. Так что, если вы знаете Васильева только по «Невскому», самое время открыть его с новой стороны.
