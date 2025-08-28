Меню
«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»

28 августа 2025 16:11
Не зря проект имеет рейтинг 8.2.

Для многих зрителей имя Антона Васильева прочно ассоциируется с образом капитана Семенова из «Невского». Однако поклонники его таланта считают, что актер давно перерос эту роль и раскрылся куда ярче в других проектах.

Несмотря на то, что именно «Невский» принес ему всенародную славу, Васильев активно снимается и в других картинах.

Из недавнего — главная роль в фильме «Геля»; второстепенный, но важный персонаж в сериале «Москва слезам не верит», а также участие в фантастической комедии «Сводишь с ума», сериалах «Приговор», «Грабитель» и остросюжетной драме «Большая фарма» от Okko.

В каком сериале потенциал Васильева раскрыт на максимум?

Многие зрители сходятся во мнении, что в «Невском» потенциал актера остается нераскрытым. Куда более глубокой и убедительной его работой они называют сериал «Хрустальный», где Васильев тоже исполнил главную роль.

«Я бы даже сказал, что только в "Невском" у Васильева не получается полностью раскрыть свой актерский потенциал.

Когда я посмотрел "Хрустальный", я поразился тому, насколько Антон Васильев, оказывается, глубокий актер, убедительно отыгрывающий даже в самых сложных сценах», — поделился мнением автор Дзен-канала «Мир сериалов».

В комментариях многие пользователи согласились:

«Лично я зауважал Васильева после "Хрустального", вот там он шикарно раскрылся, и дальше отлично покатил»,

«"Невский" не смотрю. А в "Хрустальном", "Открытом браке", "Слове пацана" Васильев замечателен»,

«"Хрустальный" однозначно. "Невский" не смотрела».

О чем сериал «Хрустальный»?

Сергей Смирнов — один из лучших охотников за маньяками в Москве. По особому приглашению губернатора он приступает к расследованию похищений и убийств мальчиков в родном городе — Хрустальном.

Сергей уехал оттуда в столицу много лет назад, пытаясь избавиться от болезненных воспоминаний детства. Чтобы найти преступника, Сергею придётся ещё раз пережить те страшные события и взглянуть в глаза собственным страхам.

Успех сериала говорит сам за себя: рейтинг 8.2 на Кинопоиске и место в Топ-250 лучших отечественных картин подтверждают, что зрители оценили игру актера по достоинству. Так что, если вы знаете Васильева только по «Невскому», самое время открыть его с новой стороны.

Ранее мы писали: «Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик

Фото: Кадр из сериала «Невский», «Хрустальный»
Ольга Назарова
