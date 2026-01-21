Оповещения от Киноафиши
21 января 2026 08:56
«Невского» любят везде, кроме России? Оценки зарубежных зрителей подтверждают: выбрали лучший и худший сезоны по версии иностранцев

В цифрах легко запутаться, потому приводим сводную таблицу.

Пока «Невский» с Антоном Васильевым в роли майора Павла Семёнова готовится к выходу 8 сезона, я решил подробнее изучить рейтинги «Кинопоиска», и почти сразу стало ясно одно: российская и зарубежная публика оценивают шоу совершенно по-разному. Даже представления о лучшем и худшем сезоне хита НТВ кардинально расходятся.

Цифры не лгут: два разных топа

Согласно статистике, иностранные зрители последовательно ставят сериалу высокие оценки, в среднем около 8.7 балла. Их абсолютный фаворит — 7-й сезон «Близкий враг» (8.93).

Сюжет, в котором герои, попав в жернова ведомственных интриг, вынуждены противостоять новому криминальному авторитету и старым связям в коридорах власти, оказался для международной аудитории образцом напряжённого и сложного полицейского процедурала.

Худшим же, по мнению категории «Не Россия», стал 2-й сезон «Проверка на прочность» (8.44), где Семенов переживает одну трагедию за другой. Что примечательно, даже «наихудшая» оценка иностранцев выше, чем средняя оценка любого сезона россиянами.

У отечественного зрителя картина иная. Лучшим сезоном единогласно считается первый (7.5) — такой себе «ориджин» Павла Семёнова. А вот антирекорд — это 5-й сезон «Охота на Архитектора» (4.0), который иностранцы, напротив, оценили в 8.72 балла.

Сводная таблица с оценками сезонов

1
Иностранцы
8.62
Россияне
7.50
2
«Проверка на прочность»
Иностранцы
8.57
Россияне
5.25
3
«Чужой среди чужих»
Иностранцы
8.44
Россияне
6.60
4
«Тень Архитектора»
Иностранцы
8.54
Россияне
4.75
5
«Охота на Архитектора»
Иностранцы
8.72
Россияне
4.00
6
«Расплата за справедливость»
Иностранцы
8.82
Россияне
7.00
7
«Близкий враг»
Иностранцы
8.93
Россияне

Складывается впечатление, что большинство сезонов «Невского» любят где угодно, но только не в России, ведь наши зрители половину сериала оценили откровенно ниже среднего.

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
