«Невского» любят везде, кроме России? Оценки зарубежных зрителей подтверждают: выбрали лучший и худший сезоны по версии иностранцев

Пока «Невский» с Антоном Васильевым в роли майора Павла Семёнова готовится к выходу 8 сезона, я решил подробнее изучить рейтинги «Кинопоиска», и почти сразу стало ясно одно: российская и зарубежная публика оценивают шоу совершенно по-разному. Даже представления о лучшем и худшем сезоне хита НТВ кардинально расходятся.

Цифры не лгут: два разных топа

Согласно статистике, иностранные зрители последовательно ставят сериалу высокие оценки, в среднем около 8.7 балла. Их абсолютный фаворит — 7-й сезон «Близкий враг» (8.93).

Сюжет, в котором герои, попав в жернова ведомственных интриг, вынуждены противостоять новому криминальному авторитету и старым связям в коридорах власти, оказался для международной аудитории образцом напряжённого и сложного полицейского процедурала.

Худшим же, по мнению категории «Не Россия», стал 2-й сезон «Проверка на прочность» (8.44), где Семенов переживает одну трагедию за другой. Что примечательно, даже «наихудшая» оценка иностранцев выше, чем средняя оценка любого сезона россиянами.

У отечественного зрителя картина иная. Лучшим сезоном единогласно считается первый (7.5) — такой себе «ориджин» Павла Семёнова. А вот антирекорд — это 5-й сезон «Охота на Архитектора» (4.0), который иностранцы, напротив, оценили в 8.72 балла.

Сводная таблица с оценками сезонов

1 — Иностранцы 8.62 Россияне 7.50 2 «Проверка на прочность» Иностранцы 8.57 Россияне 5.25 3 «Чужой среди чужих» Иностранцы 8.44 Россияне 6.60 4 «Тень Архитектора» Иностранцы 8.54 Россияне 4.75 5 «Охота на Архитектора» Иностранцы 8.72 Россияне 4.00 6 «Расплата за справедливость» Иностранцы 8.82 Россияне 7.00 7 «Близкий враг» Иностранцы 8.93 Россияне —

Складывается впечатление, что большинство сезонов «Невского» любят где угодно, но только не в России, ведь наши зрители половину сериала оценили откровенно ниже среднего.

