«Мой лучший друг? Пистолет»: эти шикарные цитаты из «Невского» лучше всего передают характер Семенова

Капитан Павел Семёнов из «Невского» — случай редкий: персонаж, который из простого оперуполномоченного вырос в народного героя. Без пафосных монологов и попыток понравиться всем, этот брутальный мужчина в исполнении Антона Васильева подыскал ключики к миллионам сердец.

Просто человек в форме, который говорит ровно то, что думает, и делает ровно то, что считает правильным. За 7 сезонов он наговорил столько, что впору выпускать сборник афоризмов для тех, кто всё ещё верит, что мент — это профессия, а не диагноз.

Мы собрали самые меткие фразы Семёнова — те, которые поймет каждый служивый. В наши неспокойные дни некоторые из них особо актуальны.