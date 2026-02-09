Восьмой сезон «Невского» уже обошел «Близкого врага»: возвращения этого героя ждали больше воскрешения Семенова

Тот самый мужчина, который стоит за успехом всего сериала.

Восьмой сезон культового сериала «Невский» ещё не вышел, но уже сейчас можно говорить, что он более ожидаем в среде фанатов, чем предыдущая часть. Причина проста и заставляет испытывать приятное волнение: к проекту возвращается его идеолог и один из главных создателей оригинального успеха — сценарист Андрей Тумаркин.

Именно он написал сценарии к самым первым и любимым зрителями сезонам, а после его ухода многие поклонники отмечали, что сериал стал терять свою хватку и реалистичность, уходя в сторону излишне «чудесатых» сюжетов.

Вместе с Тумаркиным за режиссуру «Невского 8: Месть Архитектора» возьмётся Денис Нейманд — создатель не менее легендарного «Первого отдела». Воссоединение этого тандема, подарившего зрителям лучшие образцы отечественного криминального детектива, вселяет уверенность, что новый сезон сможет вернуть франшизе утраченную остроту и правдоподобие.

После седьмого сезона, который многие сочли неубедительным, именно возвращение «отца-основателя» становится главным поводом для ожиданий. На фоне этого меркнет даже воскрешение Паши Семенов.

Фанаты надеются, что Тумаркин и Нейманд не только исправят накопившиеся сюжетные нагромождения, но и зададут проекту новый вектор, улучшив историю охоты за Архитекторами. И, возможно, завершив затянувшуюся историю достойным образом.