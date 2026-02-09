Оповещения от Киноафиши
Восьмой сезон «Невского» уже обошел «Близкого врага»: возвращения этого героя ждали больше воскрешения Семенова

9 февраля 2026 12:19
Кадры из сериала «Невский»

Тот самый мужчина, который стоит за успехом всего сериала. 

Восьмой сезон культового сериала «Невский» ещё не вышел, но уже сейчас можно говорить, что он более ожидаем в среде фанатов, чем предыдущая часть. Причина проста и заставляет испытывать приятное волнение: к проекту возвращается его идеолог и один из главных создателей оригинального успеха — сценарист Андрей Тумаркин.

Именно он написал сценарии к самым первым и любимым зрителями сезонам, а после его ухода многие поклонники отмечали, что сериал стал терять свою хватку и реалистичность, уходя в сторону излишне «чудесатых» сюжетов.

Вместе с Тумаркиным за режиссуру «Невского 8: Месть Архитектора» возьмётся Денис Нейманд — создатель не менее легендарного «Первого отдела». Воссоединение этого тандема, подарившего зрителям лучшие образцы отечественного криминального детектива, вселяет уверенность, что новый сезон сможет вернуть франшизе утраченную остроту и правдоподобие.

После седьмого сезона, который многие сочли неубедительным, именно возвращение «отца-основателя» становится главным поводом для ожиданий. На фоне этого меркнет даже воскрешение Паши Семенов.

Фанаты надеются, что Тумаркин и Нейманд не только исправят накопившиеся сюжетные нагромождения, но и зададут проекту новый вектор, улучшив историю охоты за Архитекторами. И, возможно, завершив затянувшуюся историю достойным образом.

Фото: Кадры из сериала «Невский»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
