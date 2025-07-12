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В топ-50 Кинопоиск Pro «Невский» не попал: у нового детектива «5 канала» с Полухиным результат лучше на 20 позиций

12 июля 2025 09:54
В топ-50 Кинопоиск Pro «Невский» не попал: у нового детектива «5 канала» с Полухиным результат лучше на 20 позиций

В троейке лидеров «Игра в кальмара», «Монолог фармацевта» и «Фишер».

Сериал «Опасный», идущий на Пятом канале, неожиданно ворвался в топ-50 индекса Кинопоиск Pro — и сразу на 44-е место. Учитывая конкуренцию со стриминговыми гигантами, это успех. Учитывая, о чём сериал, — это чудо.

Новый сериал

В центре сюжета — майор Алексей Горбатов, по прозвищу Горбатый. Герой Кирилла Полухина носит облезлую шапку, арафатку, тёмные очки, разговаривает сквозь зубы и с презрением ко всем, кто младше званием.

Вспоминается Сильвестр Сталлоне — и не только из-за внешности: такой же идущий против толпы и с пистолетом под подушкой.

В топ-50 Кинопоиск Pro «Невский» не попал: у нового детектива «5 канала» с Полухиным результат лучше на 20 позиций

Сюжет новинки

После сомнительного инцидента с преступником Горбатый оказывается под угрозой уголовного дела. Чтобы сохранить погоны, он возглавляет экспериментальное подразделение — с бывшими зеками. И это не метафора. У него в подчинении: киллер, рекетир, аферист и домушник с феноменальной памятью. Все они почему-то на свободе, под его началом, и вместе наводят порядок.

В топ-50 Кинопоиск Pro «Невский» не попал: у нового детектива «5 канала» с Полухиным результат лучше на 20 позиций

Сюжет звучит как фантазия сценаристов после бессонной ночи и четырёх банок энергетика. Но в том-то и дело — зритель это оценил. Каждую серию зеки решают громкое дело, вносят лепту в борьбу с преступностью, а Горбатый строит их, как новобранцев в казарме. Заодно — спит с журналисткой, наказывает продажных ментов и не снимает очков, даже в темноте.

Оценки и отзывы

44 место на Кинопоиск Pro, учитывая, что обожаемый зрителями «Невский» всего на 64 месте. В первой пятерке новые и старые хиты: «Игра в кальмара», «Монолог фармацевта», «Фишер», «Сваты» и «Хороший мальчик».

Отзывы аудитории — смешанные. Одни хвалят Полухина за харизму, другие отмечают: «Такой сюжет можно было придумать только после недельного запоя».

В топ-50 Кинопоиск Pro «Невский» не попал: у нового детектива «5 канала» с Полухиным результат лучше на 20 позиций

Но главное — обсуждают и смотрят, хотя сюжет прост как топор. Новый сезон только начался, а уже в топе. Будет ли выше? Посмотрим спустя время.

Физкульт-привет-тест: угадайте советское кино о спорте по одному кадру.

Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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