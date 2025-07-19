«Не уступает "Ликвидации"»: этот детектив оценили на 7.6 — одну из ролей в нем играет звезда «Невского»

Можно скоротать время за просмотром в ожидании 8-го сезона.

Сериал «Невский» давно стал одним из самых популярных российских детективов, а его главный герой в исполнении Антона Васильева — харизматичным любимцем публики.

Но пока новый сезон только впереди, почему бы не посмотреть другой проект с участием актера?

Например, сериал «Волк» (2020), где Васильев играет одну из ключевых ролей.

«Волк» снят по мотивам романа Александра Терехова «Каменный мост» и сочетает в себе детектив, историческую интригу и шпионский триллер. Главный герой — бывший разведчик Александр Волк (Денис Шведов), который после нескольких лет в арабской тюрьме возвращается в Россию, чтобы расследовать убийство друга.

Расследование приводит его к событиям 1943 года — загадочному убийству на Каменном мосту в Москве. Антон Васильев здесь играет Бориса Миргородского, соратника Волка, вовлеченного в это опасное дело.

Сериал получил 7.6 на Кинопоиске и 7.2 на IMDb, а зрители отмечают:

«Мне понравилось, что интрига выстраивается очень элегантно и аккуратно. Каждый раз добавляются какие-то короткие сцены или изображения, которые, как пазлы, можно воткнуть в общую картину»,

«Отличный детективный сериал, держит от первой до последней серии! Не уступает знаменитой "Ликвидации"»,

«Посмотрела сериал залпом! Очень интересный сюжет!»,

«Прекрасный актерский кастинг. Мне понравились все без исключения».

Так что если вам нравится «Невский», но хочется чего-то более атмосферного и многослойного, «Волк» — отличный выбор. Интрига, исторические загадки и сильный актерский состав делают его одним из самых достойных детективов последних лет.

Ранее мы писали: В 6-м сезоне «Невского» долго не показывают Фому: вот в какой серии герой наконец вернется