Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Не уступает "Ликвидации"»: этот детектив оценили на 7.6 — одну из ролей в нем играет звезда «Невского»

«Не уступает "Ликвидации"»: этот детектив оценили на 7.6 — одну из ролей в нем играет звезда «Невского»

19 июля 2025 17:09
«Не уступает "Ликвидации"»: этот детектив оценили на 7.6 — одну из ролей в нем играет звезда «Невского»

Можно скоротать время за просмотром в ожидании 8-го сезона.

Сериал «Невский» давно стал одним из самых популярных российских детективов, а его главный герой в исполнении Антона Васильева — харизматичным любимцем публики.

Но пока новый сезон только впереди, почему бы не посмотреть другой проект с участием актера?

Например, сериал «Волк» (2020), где Васильев играет одну из ключевых ролей.

«Не уступает "Ликвидации"»: этот детектив оценили на 7.6 — одну из ролей в нем играет звезда «Невского»

«Волк» снят по мотивам романа Александра Терехова «Каменный мост» и сочетает в себе детектив, историческую интригу и шпионский триллер. Главный герой — бывший разведчик Александр Волк (Денис Шведов), который после нескольких лет в арабской тюрьме возвращается в Россию, чтобы расследовать убийство друга.

Расследование приводит его к событиям 1943 года — загадочному убийству на Каменном мосту в Москве. Антон Васильев здесь играет Бориса Миргородского, соратника Волка, вовлеченного в это опасное дело.

«Не уступает "Ликвидации"»: этот детектив оценили на 7.6 — одну из ролей в нем играет звезда «Невского»

Сериал получил 7.6 на Кинопоиске и 7.2 на IMDb, а зрители отмечают:

«Мне понравилось, что интрига выстраивается очень элегантно и аккуратно. Каждый раз добавляются какие-то короткие сцены или изображения, которые, как пазлы, можно воткнуть в общую картину»,

«Отличный детективный сериал, держит от первой до последней серии! Не уступает знаменитой "Ликвидации"»,

«Посмотрела сериал залпом! Очень интересный сюжет!»,

«Прекрасный актерский кастинг. Мне понравились все без исключения».

«Не уступает "Ликвидации"»: этот детектив оценили на 7.6 — одну из ролей в нем играет звезда «Невского»

Так что если вам нравится «Невский», но хочется чего-то более атмосферного и многослойного, «Волк» — отличный выбор. Интрига, исторические загадки и сильный актерский состав делают его одним из самых достойных детективов последних лет.

Ранее мы писали: В 6-м сезоне «Невского» долго не показывают Фому: вот в какой серии герой наконец вернется

Фото: Кадр из сериала «Волк»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего Читать дальше 22 июля 2025
В 6-м сезоне «Невского» долго не показывают Фому: вот в какой серии герой наконец вернется В 6-м сезоне «Невского» долго не показывают Фому: вот в какой серии герой наконец вернется Читать дальше 19 июля 2025
«За Россию, которой больше нет»: по «Ликвидации» в нулевые написали книгу, и она закрывает одну из главных сюжетных дыр сериала с Машковым «За Россию, которой больше нет»: по «Ликвидации» в нулевые написали книгу, и она закрывает одну из главных сюжетных дыр сериала с Машковым Читать дальше 23 июля 2025
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото) «Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото) Читать дальше 22 июля 2025
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ Читать дальше 22 июля 2025
«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала «Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала Читать дальше 22 июля 2025
«Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова «Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова Читать дальше 22 июля 2025
«Ты же не окно в женской бане»: «Ликвидацию» смотрели многие, но не все помнят, какие смешные фразы есть в сериале — собрали целых 8 «Ты же не окно в женской бане»: «Ликвидацию» смотрели многие, но не все помнят, какие смешные фразы есть в сериале — собрали целых 8 Читать дальше 22 июля 2025
Кто читает закадровый текст в «Ликвидации»? У актера, чей голос слышат зрители, есть еще одна роль в сериале Кто читает закадровый текст в «Ликвидации»? У актера, чей голос слышат зрители, есть еще одна роль в сериале Читать дальше 21 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше