«Ментовские войны» и «Три мушкетера» в одном лице: откопал детектив с двумя звездами «Невского» – Арсеньев и Фома теперь заодно

12 февраля 2026 14:44
Всего пара сезонов, и продолжения уже не будет.

Иногда знакомые лица встречаются там, где совсем не ждешь. Казалось бы, Арсеньев и Фома навсегда остались по разные стороны баррикад в «Невском». Но, если копнуть глубже, выясняется: Александр Саюталин и Дмитрий Паламарчук уже работали вместе – в сериале «Такая работа» 2014 года.

Проект прошел без шума громких криминальных франшиз, а зря. Два сезона, крепкие 8.1 на «Кинопоиске» и формат, в котором каждая серия – новое дело убойного отдела ГУВД Петербурга.

Молодые оперативники проживают один год службы: без романтического флера, с ошибками, потерями и неизбежным взрослением. Девиз у них буквально мушкетерский – один за всех и все за одного.

Паламарчук играет капитана Дмитрия Филиппова – упрямого, прямолинейного, обаятельного. В критический момент он действует быстро и жестко, иногда пуская в ход кулаки.

Саюталин появляется в роли подполковника Станислава Володина – спокойного и последовательного руководителя, который четко формулирует задачи и держит команду в узде.

В отзывах зрители вспоминают шедевр с Шиловым, отмечают петербургскую атмосферу и редкое чувство, когда герои становятся «как родные».

«Что-то взято у сериала "Ментовские войны". В одной из серий даже сыграл роль Джексон», «Много любви, много риска и город на Неве фоном», – нахваливают проект зрители.

Для поклонников «Невского» – звучит как почти обязательный пункт в списке просмотра.

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
