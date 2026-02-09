Отличите Шубина из «Невского» от Ухватова из «Первого отдела»? Тогда точно пройдете наш сложный тест по детективам на 5/5

Если вы прочитали вопрос в заголовке нашего теста и подозрительно сощурили глаза – поздравляем, вас уже точно можно называть знатоком отечественных детективов. Но дальше будет чуть сложнее.

Злодея Шубина в нескольких сезонах «Невского» и начальника первого отдела ГСУ СК России Ухватова в «Первом отделе», как известно, сыграл один и тот же человек – Александр Разбаш.

Роль в «Невском» он называл лучшей в своей карьере, но и с другим популярным детективом НТВ он справился на ура, став одним из любимчиков зрителей. И, признаемся честно, отличить двух персонажей – легче легкого, ведь в «Первом отделе» он почти всегда при погонах.

Но что насчет менее известных сериалов или кадров, например, с неприметной секретаршей? Поди угадай, «поселилась» она в «Шефе» или какой-нибудь «Ментовской саге».

«Тверская», «Каменская», «Реализация», «Аутсайдер» – если вы смотрели все эти сериалы, то особых проблем этот тест для вас не составит. В противном случае – полагайтесь на интуицию. Удачи!