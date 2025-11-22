Меню
Киноафиша Статьи От маньяков-душителей до лис: 5 свежих детективов, которые вы могли пропустить – есть даже готовый наследник «Невского»

22 ноября 2025 18:36
Все они вышли осенью 2025-го.

Осенний телевизионный сезон порадовал поклонников детективного жанра целой россыпью новых отечественных проектов. Однако в потоке громких премьер легко упустить из виду действительно стоящие работы, которые не собрали такого же хайпа, но предлагают увлекательные сюжеты и сильные актерские работы.

Мы собрали несколько таких сериалов, которые скрасят оставшиеся осенние вечера и заставят по-настоящему сопереживать героям. От напряженных психологических драм до исторических расследований и современных полицейских процедуралов – в этой подборке каждый найдет что-то по своему вкусу.

Эти истории объединяет одно: главные герои сталкиваются не только с внешними преградами, но и вынуждены бороться с собственными демонами, чтобы докопаться до истины.

«В круге света»

Рейтинг на Кинопоиске: –

Ольга Гришина, пытаясь спасти брак после измены мужа, переезжает с семьей в провинциальный городок. Но надежды на новую жизнь рушатся: супруг не меняется, а их сын-выпускник Дима погибает при загадочных обстоятельствах.

Следствие быстро закрывает дело, признав смерть случайной. Ольга, не верящая в это, начинает собственное расследование. Ее положение усугубляется тем, что муж не только не поддерживает ее, но и подает на развод, будучи погруженным в новые отношения.

«Закон тайги» (2 сезон)

Рейтинг на Кинопоиске: 6.7

После провальной операции, в которой погиб его товарищ, принципиальный полковник Устюжанин отстранен от службы. Не смирившись с бездействием, он отправляется к старому другу в приграничный район и неожиданно для себя возглавляет местное лесное хозяйство.

На новой должности Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и коррумпированными чиновниками. Несмотря на все испытания, он продолжает бороться за справедливость с присущими ему оптимизмом и непоколебимостью.

«Как приручить лису»

Рейтинг на Кинопоиске: 7.3

В центре сюжета оказывается зоолог Дмитрий Миронов. Его жизнь круто меняется, когда он находит в лесу раненую девочку-подростка Дину. Девушка отказывается говорить, а ее поведение выдает социофобию и оторванность от реальности.

Вскоре в том же лесу находят тело другой девушки, а в машине Миронова обнаруживают компрометирующие фото. Чтобы очистить свое имя, ученый вынужден сам взяться за расследование, постепенно налаживая контакт с Диной. Вместе они выходят на след маньяка, годами похищавшего девушек.

«Душегубы» (2 сезон)

Рейтинг на Кинопоиске: 8.3

Действие происходит в 1980-х. Подполковник Ипатьев, следователь из Минска, приезжает в Витебск, где сталкивается с серией загадочных убийств. Местные правоохранители закрывают глаза на преступления, но Ипатьев уверен, что орудует серийный убийца.

Во втором сезоне Ипатьев объединяется с московским коллегой Ковальским, чтобы поймать сбежавшего маньяка. Их расследование выводит на амбициозного психиатра, чьи опасные эксперименты поставили под угрозу жизни многих людей.

«Васька»

Рейтинг на Кинопоиске: 8.0

Неплохой аналог для поклонников «Невского». Полковник Александр Емелин – легенда Василеостровского уголовного розыска, который годами неофициально руководит отделом. После успешной задержания преступников он наконец получает известие о подписании приказа о своем официальном назначении.

Емелин собирает верную команду в ресторане, чтобы отпраздновать долгожданное повышение. Однако вместо триумфа судьба готовит ему жестокий удар, который перевернет все его планы и заставит по-новому взглянуть на свою карьеру и жизнь.

Ранее мы писали: Без «Ганнибала» и «Фишера» не обошлось, но есть и другие: 9 сериалов про маньяков, от которых стынет кровь – у половины рейтинги выше 8.0

Фото: Кадр из сериала «Невский», «В круге света», «Закон тайги», «Как приручить лису», «Душегубы», «Васька»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
