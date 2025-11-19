«Подстава»: фанаты уверены, что настоящим Архитектором в «Невском» был вовсе не Мельников - вот самая очевидная кандидатура

Финал седьмого сезона «Невского. Близкий враг» показал сразу два важных события: гибель Павла Семёнова и разоблачение генерала Мельникова как Архитектора. Формально история выглядит завершённой, но у зрителей появилась своя версия происходящего, раз уж восьмой сезон запущен в работу и главный герой будет изображать погибшего.

Споры об Архитекторе

В обсуждениях в соцсетях и фан-группах часто повторяется мысль, что Мельников — не настоящий Архитектор, а удобная фигура для отвода глаз. На это приводят несколько аргументов. В первых сезонах персонажа генерала вообще не было, тогда как голос Архитектора уже звучал в телефонных разговорах.

«Это очередная подстава для отвода глаз. Мельников появлялся в сериале лишь иногда, а в 1 сезоне его вообще не было, при этом архитектор уже неоднократно намекал Паше Семенову, что тот его хорошо знает», — отмечали зрители ранее.

Семёнов долгое время с ним не пересекался, поэтому фраза из сериала о том, что «ты меня хорошо знаешь», с Мельниковым у части аудитории не складывается. Отдельно обсуждают и несходство голоса в трубке с голосом генерала.

Настоящий криминальный гений

По альтернативной версии, настоящий организатор схем связан с прошлым семьи Семёнова. В комментариях называют возможными кандидатами людей из окружения его отца, служивших в Афганистане, или старых знакомых, которые уже появлялись в ранних сезонах. Чаще всего звучит фамилия Любимова, который по мнению аудитории мог быть тайным кукловодом все эти годы.

Впрочем, вспоминают и других второстепенных героев, хотя прямых подтверждений этому в сюжете пока не было.

Параллельно обсуждается и будущий восьмой сезон. Авторы уже говорили, что формат сериала изменится, а продолжительность серий сократят. Зрители ожидают, что Семёнова могут вернуть в сюжет, как это уже однажды делали, и продолжить линию с Архитектором. Пока официально подтверждён только сам факт продолжения, остальное остаётся на уровне фанатских догадок.

