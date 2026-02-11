Оповещения от Киноафиши
Исправил главную ошибку Лукаса: режиссер «Невского» спас от провала в России «Звездные войны 3»

Исправил главную ошибку Лукаса: режиссер «Невского» спас от провала в России «Звездные войны 3»

11 февраля 2026 19:05
Исправил главную ошибку Лукаса: режиссер «Невского» спас от провала в России «Звездные войны 3»

Еще один кроссовер, которому позавидует Marvel.

В середине нулевых вокруг «Звездные войны III. Месть ситхов» кипели споры. На Западе ругали Хейдена Кристенсена – мол, Энакин получился деревянным, переход на темную сторону звучит натянуто. А в России неожиданно сложилась иная картина: многие зрители искренне сопереживали будущему Вейдеру. И во многом – благодаря дубляжу.

Русскую версию третьего эпизода курировал Андрей Коршунов, тот самый, который позже поставит первые сезоны «Невского» с Антоном Васильевым.

В 2005-м он работал режиссером дубляжа и отвечал буквально за все: подбор голосов, интонации, ритм, эмоциональные акценты.

Исправил главную ошибку Лукаса: режиссер «Невского» спас от провала в России «Звездные войны 3»

Энакина озвучил Андрей Зайцев – и именно его работу называют куда более выразительной, чем оригинал. В сценах отчаяния, ревности, злости голос звучал сломлено и по-настоящему трагично.

Для российского зрителя герой перестал быть просто капризным джедаем – он стал человеком, который постепенно рушится изнутри.

Важно понимать: актер дубляжа не существует в вакууме. Тон задает режиссер. Он объясняет мотивацию, выстраивает драматургию, добивается нужной эмоции с десятого дубля. И если версия получилась сильной, это заслуга всей команды во главе с постановщиком.

Кто бы мог подумать, что человек, стоящий за атмосферой криминального Петербурга в «Невском», однажды помог российской аудитории по-новому услышать рождение Дарта Вейдера. Marvel с их мультивселенными остается только завидовать.

Фото: Legion-Media, Кадр из сериала «Невский»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Написать отзыв
