«Рэмбо? А, может, лучше Фома?»: фанаты «Невского» оценили кадры со съемок 8-го сезона — заодно построили теорию о сюжете (фото)

Но дата премьеры пока так и остается загадкой.

Пока фанаты с нетерпением ждут восьмого сезона «Невского» — а первые серии, по слухам, выйдут только в конце 2025 или начале 2026 года, — съёмочная группа активно работает над новыми сериями. И судя по всему, нас ждёт ещё больше экшена.

Кинокомпания «Триикс Медиа» решила подогреть интерес и поделилась эксклюзивными кадрами со съёмочной площадки, сопроводив их провокационной подписью: «Рэмбо? А, может, лучше Фома?».

На фото герой Дмитрия Паламарчука демонстрирует впечатляющую физическую форму и боевые навыки, не уступающие легендарному персонажу Сильвестра Сталлоне.

Пользователи в комментариях единогласно поддержали это сравнение:

«Сталлоне на уровне с Паламарчуком!😂»,

«Фома уже не на вора, а больше на спецназовца похож»,

«По стопам Сталлоне»,

«Ну красавчик же!👍😍»,

«Реально Рэмбо».

Некоторые зрители пошли дальше и начали строить теории относительно сюжета нового сезона:

«Судя по фрагментам из съёмок "Невского 8", могу предположить, что очень много действий будет происходить вне территории России. Но все же хотелось бы, чтобы 8 сезон стал либо завязкой, либо ещё большей развязкой».

Что ж, остаётся только дождаться официальных новостей — и тогда мы точно узнаем, куда заведёт судьба Фому и других героев. Но это явно будет жарко!

