Семенов из «Невского» и Шибанов из «Первого отдела» — не жильцы: врач разрушила миф о неуязвимых операх из сериалов

Герои «ментовских» сериалов пьют, как дышат: после тяжёлого дня — бутылка пива, в момент острого стресса — литр водки без закуски, и уже наутро они снова в строю, будто ничего и не было. «Киноафиша» решила проверить, насколько этот образ соответствует реальности, и обратилась к врачу-диетологу, кардиологу и эндокринологу Римме Мойсенко.

Эксперт подтвердила печальную реальность: толерантность к алкоголю действительно может быть высокой, особенно «у великого русского народа», как иронично заметила врач.

«Условно, два раза в неделю [выпить], и потом на третий день выйти как стеклышко, быть на работе и иметь высокую ответственность», — приводит примеры из практики Римма Мойсенко.

Однако цена такой «суперспособности» катастрофически высока. Ни Паша Семенов из «Невского», ни Шибанов из «Первого отдела», ни герои культовых «Улиц разбитых фонарей» не дожили бы и до 50 лет.

«Они рано умирают», — констатирует врач.

Главный удар приходится не по печени, а по мозгу. Гиппокамп — область, критически важная для памяти, обучения и осознанного поведения, — начинает уменьшаться.

«Если они имели первичный какой-то ранний талант, знание, высокий уровень профессионализма… то они пользуются своими навыками первичными своего молодого возраста, и они уже, к сожалению, не развиваются дальше», — объясняет специалист. В результате человек застревает в профессиональном развитии, теряя способность адаптироваться к меняющемуся миру.

Порочный круг замыкается: после 45 лет, став «непродуктивными и ненужными на работе», такие люди часто начинают пить ещё больше, что лишь ускоряет деградацию.