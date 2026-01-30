Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Семенов из «Невского» и Шибанов из «Первого отдела» — не жильцы: врач разрушила миф о неуязвимых операх из сериалов

Семенов из «Невского» и Шибанов из «Первого отдела» — не жильцы: врач разрушила миф о неуязвимых операх из сериалов

30 января 2026 17:38
Кадры из сериалов «Невский», «Первый отдел»

Протянут еще от силы 2-3 сезона. Дальше в утиль.

Герои «ментовских» сериалов пьют, как дышат: после тяжёлого дня — бутылка пива, в момент острого стресса — литр водки без закуски, и уже наутро они снова в строю, будто ничего и не было. «Киноафиша» решила проверить, насколько этот образ соответствует реальности, и обратилась к врачу-диетологу, кардиологу и эндокринологу Римме Мойсенко.

Эксперт подтвердила печальную реальность: толерантность к алкоголю действительно может быть высокой, особенно «у великого русского народа», как иронично заметила врач.

«Условно, два раза в неделю [выпить], и потом на третий день выйти как стеклышко, быть на работе и иметь высокую ответственность», — приводит примеры из практики Римма Мойсенко.

Семенов из «Невского» и Шибанов из «Первого отдела» — не жильцы: врач разрушила миф о неуязвимых операх из сериалов

Однако цена такой «суперспособности» катастрофически высока. Ни Паша Семенов из «Невского», ни Шибанов из «Первого отдела», ни герои культовых «Улиц разбитых фонарей» не дожили бы и до 50 лет.

«Они рано умирают», — констатирует врач.

Главный удар приходится не по печени, а по мозгу. Гиппокамп — область, критически важная для памяти, обучения и осознанного поведения, — начинает уменьшаться.

«Если они имели первичный какой-то ранний талант, знание, высокий уровень профессионализма… то они пользуются своими навыками первичными своего молодого возраста, и они уже, к сожалению, не развиваются дальше», — объясняет специалист. В результате человек застревает в профессиональном развитии, теряя способность адаптироваться к меняющемуся миру.

Семенов из «Невского» и Шибанов из «Первого отдела» — не жильцы: врач разрушила миф о неуязвимых операх из сериалов

Порочный круг замыкается: после 45 лет, став «непродуктивными и ненужными на работе», такие люди часто начинают пить ещё больше, что лишь ускоряет деградацию.

«Достаточно рано умирают, об этом уже никто не пишет. Фильм о таких людях уже никто не покажет», — резюмирует Римма Мойсенко.

Фото: Кадры из сериалов «Невский», «Первый отдел»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза Читать дальше 20 февраля 2026
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5» В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5» Читать дальше 20 февраля 2026
«Пробили дно»: «Первый отдел 5» разочаровал россиян всего за пару серий – вопросов куча, но вовсе не к сюжету «Пробили дно»: «Первый отдел 5» разочаровал россиян всего за пару серий – вопросов куча, но вовсе не к сюжету Читать дальше 20 февраля 2026
Фома из «Невского», Вера из «Первого отдела», культовая дорама – что между ними общего? Узнаете в детективе НТВ с рейтингом 8+ Фома из «Невского», Вера из «Первого отдела», культовая дорама – что между ними общего? Узнаете в детективе НТВ с рейтингом 8+ Читать дальше 20 февраля 2026
Звезда «Первого отдела» меняет амплуа — теперь в роли загадочного персонажа в хитовом сериале ТВ-3: фанаты возлагают большие надежды Звезда «Первого отдела» меняет амплуа — теперь в роли загадочного персонажа в хитовом сериале ТВ-3: фанаты возлагают большие надежды Читать дальше 20 февраля 2026
«Эфирная диарея» с Колесниковым на 820 серий: начали сериал за здравие, закончили рейтингом 1.7 «Эфирная диарея» с Колесниковым на 820 серий: начали сериал за здравие, закончили рейтингом 1.7 Читать дальше 19 февраля 2026
«Детский сад, штаны на лямках»: оценка 8.2 не уберегла «Первый отдел 5» от глупых ляпов о СК «Детский сад, штаны на лямках»: оценка 8.2 не уберегла «Первый отдел 5» от глупых ляпов о СК Читать дальше 19 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона Читать дальше 18 февраля 2026
«"Задавили" на последнем этапе»: пересъемки не спасут «Первый отдел 5» от главной проблемы «"Задавили" на последнем этапе»: пересъемки не спасут «Первый отдел 5» от главной проблемы Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше