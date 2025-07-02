Скрасят ожидание «Невского» и «Первого отдела»: 5 российских сериалов, где криминала хоть отбавляй — все уже вышли целиком

Ищете достойную замену «Невскому» и «Первому отделу»? Пока любимые сериалы берут паузу, предлагаем вам подборку остросюжетных российских детективов и триллеров, которые не уступают по накалу страстей и качеству исполнения.
Каждая из этих картин погрузит вас в мир опасных расследований, психологических драм и неожиданных развязок.От приграничных преступных группировок до финансовых махинаций и тюремных тайн — здесь найдётся история на любой вкус.
А время до новых серий любимых проектов пролетит незаметно.
«Волчий берег»
Рейтинг на КП: 6.7
Капитан приезжает в приграничный посёлок расследовать смерть невесты. Чем больше он узнаёт, тем яснее становится связь между её гибелью и ограблением инкассаторов.
А тут ещё и местные поговаривают о банде «волков», контролирующей границу. Чтобы раскрыть правду, герою придётся играть по их жестоким правилам.
«Тайга»
Рейтинг на КП: 6.8
В глухом городке кто-то убивает девочек из неблагополучных семей. Следователь Демидов в ужасе обнаруживает, что на местах преступлений остаются его следы.
Расследование приводит к страшному вопросу: не связан ли он с убийцей? А когда жертвой становится его собственная семья, грань между реальностью и безумием становится ещё тоньше.
«Чужие деньги»
Рейтинг на КП: 7.7
Алексей Воронов — гений финансовых махинаций, который однажды подставляет своего двойника — обычного банковского клерка Юру. После смерти Воронова Юре приходится занять его место в криминальном мире криптовалют. Теперь он должен играть роль матёрого преступника, где каждая ошибка может стоить жизни.
«Улица Шекспира»
Рейтинг на КП: 7.7
Успешный адвокат Михаил узнаёт, что у него есть дочь от первой любви — цыганки Дианы. Чтобы спасти девушку из тюрьмы, ему придётся вернуться в прошлое и признать, что он сам — бывший цыган Михай, когда-то изгнанный из табора.
«Аутсорс»
Рейтинг на КП: 7.8
90-е годы, провинциальная тюрьма. Заключённый Костя придумывает жуткий бизнес — продаёт осужденных родственникам их жертв для самосуда. Но может ли он остаться человеком, наживаясь на чужой мести?
Ранее мы писали: «— Ты что извращенец? — Хуже. Я полицейский»: только выросшие на «ментовских» сериалах вспомнят, откуда цитаты (тест)