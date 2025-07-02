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Скрасят ожидание «Невского» и «Первого отдела»: 5 российских сериалов, где криминала хоть отбавляй — все уже вышли целиком

2 июля 2025 14:15
Скрасят ожидание «Невского» и «Первого отдела»: 5 российских сериалов, где криминала хоть отбавляй — все уже вышли целиком

Не придется неделями ждать новых серий.

Ищете достойную замену «Невскому» и «Первому отделу»? Пока любимые сериалы берут паузу, предлагаем вам подборку остросюжетных российских детективов и триллеров, которые не уступают по накалу страстей и качеству исполнения.

Каждая из этих картин погрузит вас в мир опасных расследований, психологических драм и неожиданных развязок.От приграничных преступных группировок до финансовых махинаций и тюремных тайн — здесь найдётся история на любой вкус.

А время до новых серий любимых проектов пролетит незаметно.

«Волчий берег»

Скрасят ожидание «Невского» и «Первого отдела»: 5 российских сериалов, где криминала хоть отбавляй — все уже вышли целиком

Рейтинг на КП: 6.7

Капитан приезжает в приграничный посёлок расследовать смерть невесты. Чем больше он узнаёт, тем яснее становится связь между её гибелью и ограблением инкассаторов.

А тут ещё и местные поговаривают о банде «волков», контролирующей границу. Чтобы раскрыть правду, герою придётся играть по их жестоким правилам.

«Тайга»

Скрасят ожидание «Невского» и «Первого отдела»: 5 российских сериалов, где криминала хоть отбавляй — все уже вышли целиком

Рейтинг на КП: 6.8

В глухом городке кто-то убивает девочек из неблагополучных семей. Следователь Демидов в ужасе обнаруживает, что на местах преступлений остаются его следы.

Расследование приводит к страшному вопросу: не связан ли он с убийцей? А когда жертвой становится его собственная семья, грань между реальностью и безумием становится ещё тоньше.

«Чужие деньги»

Скрасят ожидание «Невского» и «Первого отдела»: 5 российских сериалов, где криминала хоть отбавляй — все уже вышли целиком

Рейтинг на КП: 7.7

Алексей Воронов — гений финансовых махинаций, который однажды подставляет своего двойника — обычного банковского клерка Юру. После смерти Воронова Юре приходится занять его место в криминальном мире криптовалют. Теперь он должен играть роль матёрого преступника, где каждая ошибка может стоить жизни.

«Улица Шекспира»

Скрасят ожидание «Невского» и «Первого отдела»: 5 российских сериалов, где криминала хоть отбавляй — все уже вышли целиком

Рейтинг на КП: 7.7

Успешный адвокат Михаил узнаёт, что у него есть дочь от первой любви — цыганки Дианы. Чтобы спасти девушку из тюрьмы, ему придётся вернуться в прошлое и признать, что он сам — бывший цыган Михай, когда-то изгнанный из табора.

«Аутсорс»

Скрасят ожидание «Невского» и «Первого отдела»: 5 российских сериалов, где криминала хоть отбавляй — все уже вышли целиком

Рейтинг на КП: 7.8

90-е годы, провинциальная тюрьма. Заключённый Костя придумывает жуткий бизнес — продаёт осужденных родственникам их жертв для самосуда. Но может ли он остаться человеком, наживаясь на чужой мести?

Ранее мы писали: «— Ты что извращенец? — Хуже. Я полицейский»: только выросшие на «ментовских» сериалах вспомнят, откуда цитаты (тест)

Фото: Кадры из сериалов «Волчий берег», «Тайга», «Чужие деньги», «Улица Шекспира», «Аутсорс»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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