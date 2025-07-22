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Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего

22 июля 2025 15:42
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего

Разложили все по полочкам, чтобы новые зрители не запутались.

Если вы любите российские криминальные драмы с хорошей актёрской игрой и атмосферой настоящего Петербурга — «Невский» вам точно подойдёт. Этот многосезонный детектив рассказывает о буднях полиции и о борьбе честных офицеров с системой, где не всё так однозначно.

С первых серий зрители особенно полюбили дуэт Антона Васильева (Павел Семенов) и Дмитрия Паламарчука (Фома) — оба актёра отлично передают внутреннюю драму своих персонажей и реализм ситуации, без надрыва и пафоса.

Если вы только собираетесь смотреть сериал, легко запутаться в сезонах и их подзаголовках. Так что вот вам простой и понятный порядок.

Порядок просмотра всех сезонов «Невского»

  • «Невский» (сезон 1) — 2015 год;
  • «Невский. Проверка на прочность» (сезон 2) — 2017 год;
  • «Невский. Чужой среди чужих» (сезон 3) — 2019 год;
  • «Невский. Тень архитектора» (сезон 4) — 2021 год;
  • «Невский. Охота на Архитектора» (сезон 5) — 2022 год;
  • «Невский. Расплата за справедливость» (сезон 6) — 2023 год;
  • «Невский. Близкий враг» (сезон 7) — 2025 год.

Также на конец 2025 года (или начало 2026) запланирован выход 8-го сезона.

Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего

Какой сезон самый любимый у зрителей?

Если взглянуть на оценки на Кинопоиске, зрителям больше всего полюбился 7-й сезон — он набрал 8.2. Чуть-чуть уступает ему 6-я часть — ее рейтинг составил 8.1.

Остальные же сезоны получили по 7.9, и лишь 1-й набрал чуть меньше — 7.8.

В целом о проекте отзываются положительно:

«Смотреть было интересно. Актер в главной роли ну очень понравился. Привлекательный, сильный, прямо настоящий русский мужик. ообще к качеству действия, картинки, нет никаких нареканий»,

«Мне нравится!!! Сериал отличный, держит в напряжении, очевидно, зрители жаждут продолжения»,

«Сериал очень затянул. Вроде бы история стара, как мир, однако именно в "Невском" актеры словно не играют роли, а просто проживают свою обычную жизнь. Настолько все легко и ненаигранно, естественно, что любая серия смотрится на одном дыхании».

Так что, если вы в поиске хорошего детектива — «Невский» стоит поставить в список. Главное — смотреть по порядку, чтобы не потерять сюжетную нить и не пропустить, как герои становятся всё интереснее.

Ранее мы писали: «Не уступает "Ликвидации"»: этот детектив оценили на 7.6 — одну из ролей в нем играет звезда «Невского»

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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