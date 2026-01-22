Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Шерлок вертится в гробу»: лучший детектив 2025-го по версии россиян ужасен во всём – и вот это любят больше «Невского»?

«Шерлок вертится в гробу»: лучший детектив 2025-го по версии россиян ужасен во всём – и вот это любят больше «Невского»?

22 января 2026 10:52
«Шерлок вертится в гробу»: лучший детектив 2025-го по версии россиян ужасен во всём – и вот это любят больше «Невского»?

Разбираемся, что пошло не так с народным фаворитом.

Хотите расследовать парадокс, который способен поставить в тупик любого фаната качественных детективов? В 2025 году, по данным ВЦИОМ, зрители признали лучшим сериалом… «След». Тот самый, который идёт с 2007 года, насчитывает более 3500 серий и годами служит фоном для домашних дел.

Он обошёл и хитового «Невского» с Антоном Васильевым, и изумительно мрачного «Фишера», и все остальные громкие новинки. Но стоит открыть рецензии на «Кинопоиске» — и картина успеха рассыпается на глазах.

Из последних 10 отзывов лишь один можно условно назвать позитивным, и тот был написан ещё в 2019-м. Остальное — сплошной разгром. Зрители, которые якобы обожают сериал, на деле пишут, что это «абсолютная фантастика», «бессмысленная» и «ужасная во всём».

«Шерлок вертится в гробу»: лучший детектив 2025-го по версии россиян ужасен во всём – и вот это любят больше «Невского»?

Детектив без детектива

Основная претензия повторяется из отзыва в отзыв с пугающей регулярностью. «След» не предлагает расследования как процесса.

Здесь нет игры со зрителем, нет намёков, качественных ложных следов и поводов включить голову. Всё решается строго по шаблону. ФЭС получает дело, быстро обозначает подозреваемого, затем столь же быстро выясняется, что он «не тот», а в финале из ниоткуда появляется настоящий виновник.

В одном из свежих отзывов проблема сериала сформулирована коротко и ясно:

«Каждая серия – набор хорошо перемешанных штампов».

Никакой дедукции, никакого напряжения. Сюжет не развивается, он отрабатывает заранее прописанный алгоритм.

«Шерлок вертится в гробу»: лучший детектив 2025-го по версии россиян ужасен во всём – и вот это любят больше «Невского»?

Волшебные приборы ФЭС

Отдельная боль зрителей — техническая сторона. Любимый метод поиска преступника описан пользователем lehacasyanov предельно просто:

«Хитро выделить ДНК. Причём откуда угодно».

Из воздуха, с листьев, с предметов, к которым никто не прикасался. Эксперты ФЭС видят всё, знают всё и почти никогда не ошибаются.

При этом сериал даже не делает вид, что уважает законы или процедуру. Со слов зрителей, «адвокаты отсутствуют как класс», подозреваемые дают признания по первому требованию, а закон и процессуальные правила в этом мире не играют никакой роли».

«Чистая криминальная фантастика», — настаивают в Сети.

«Шерлок вертится в гробу»: лучший детектив 2025-го по версии россиян ужасен во всём – и вот это любят больше «Невского»?

Почему это всё равно работает

Несмотря на поток негатива, «След» продолжают смотреть, но вовсе не потому, что он хорош, а потому что он просто удобен.

«Сериал, от которого не болит голова», — признаётся пользователь Ayrines.

Его включают фоном, под него готовят ужин, под него засыпают. Он не требует внимания и ничего не оставляет после себя.

Именно это объясняет победу «Следа» в народном голосовании. В год, когда на экране были куда более цельные, жёсткие и атмосферные детективы, зрители выбрали самый безопасный вариант. Тот, где преступление — формальность, а финал, почти всегда, хэппи-энд.

«Шерлок вертится в гробу»: лучший детектив 2025-го по версии россиян ужасен во всём – и вот это любят больше «Невского»?

Когда проект с тысячами серий, фантастическими приборами и отсутствием логики называют лучшим сериалом года, проблема выходит за рамки одного шоу.

«Шерлок в гробу вертится, отчаянно потягивая пустую трубку», — шутит один из рецензентов, и в этой шутке, кажется, куда больше правды, чем хотелось бы.

«След» стал «лучшим» лишь потому, что к нему привыкли. Выводы каждый для себя сделает сам.

Фото: Кадры из сериалов «Невский», «След», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
У «Невского» на IMDb жалкие 6.3, зато этот детектив с Устюговым получил аж 7.5: россияне его брезгуют досматривать У «Невского» на IMDb жалкие 6.3, зато этот детектив с Устюговым получил аж 7.5: россияне его брезгуют досматривать Читать дальше 15 февраля 2026
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Читать дальше 18 февраля 2026
«Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп «Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп Читать дальше 18 февраля 2026
Жалею, что не знала про этот британский детектив раньше: всего 7 серий, а зрители зовут «преемником Тарантино» – не зря оценка 7.9 Жалею, что не знала про этот британский детектив раньше: всего 7 серий, а зрители зовут «преемником Тарантино» – не зря оценка 7.9 Читать дальше 17 февраля 2026
«Взяли дурацкий пример с Netflix»: россиян оставили без продолжения «Первого отдела 5» – зрители уже бьют тревогу «Взяли дурацкий пример с Netflix»: россиян оставили без продолжения «Первого отдела 5» – зрители уже бьют тревогу Читать дальше 17 февраля 2026
Белые бульдоги, страшные подруги: посмотрел 3 русских детектива с самыми странными названиями – ничего не ждал, но каждый зашёл на 7+ Белые бульдоги, страшные подруги: посмотрел 3 русских детектива с самыми странными названиями – ничего не ждал, но каждый зашёл на 7+ Читать дальше 16 февраля 2026
Жалкая пародия на «След», убийства с Бабкиной: нашел 3 худших русских детектива в истории – так плохо, что оторваться невозможно Жалкая пародия на «След», убийства с Бабкиной: нашел 3 худших русских детектива в истории – так плохо, что оторваться невозможно Читать дальше 15 февраля 2026
«Последний отдел»? «Разоблачение единорога»? Отличить настоящий детектив от выдуманного смогут только фанаты жанра (тест) «Последний отдел»? «Разоблачение единорога»? Отличить настоящий детектив от выдуманного смогут только фанаты жанра (тест) Читать дальше 15 февраля 2026
«Брагин урыл следака, Шибанов женился»: 5 сезон «Первого отдела» точно не станет последним – о чем будет продолжение? «Брагин урыл следака, Шибанов женился»: 5 сезон «Первого отдела» точно не станет последним – о чем будет продолжение? Читать дальше 15 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше