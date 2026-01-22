«Шерлок вертится в гробу»: лучший детектив 2025-го по версии россиян ужасен во всём – и вот это любят больше «Невского»?

Разбираемся, что пошло не так с народным фаворитом.

Хотите расследовать парадокс, который способен поставить в тупик любого фаната качественных детективов? В 2025 году, по данным ВЦИОМ, зрители признали лучшим сериалом… «След». Тот самый, который идёт с 2007 года, насчитывает более 3500 серий и годами служит фоном для домашних дел.

Он обошёл и хитового «Невского» с Антоном Васильевым, и изумительно мрачного «Фишера», и все остальные громкие новинки. Но стоит открыть рецензии на «Кинопоиске» — и картина успеха рассыпается на глазах.

Из последних 10 отзывов лишь один можно условно назвать позитивным, и тот был написан ещё в 2019-м. Остальное — сплошной разгром. Зрители, которые якобы обожают сериал, на деле пишут, что это «абсолютная фантастика», «бессмысленная» и «ужасная во всём».

Детектив без детектива

Основная претензия повторяется из отзыва в отзыв с пугающей регулярностью. «След» не предлагает расследования как процесса.

Здесь нет игры со зрителем, нет намёков, качественных ложных следов и поводов включить голову. Всё решается строго по шаблону. ФЭС получает дело, быстро обозначает подозреваемого, затем столь же быстро выясняется, что он «не тот», а в финале из ниоткуда появляется настоящий виновник.

В одном из свежих отзывов проблема сериала сформулирована коротко и ясно:

«Каждая серия – набор хорошо перемешанных штампов».

Никакой дедукции, никакого напряжения. Сюжет не развивается, он отрабатывает заранее прописанный алгоритм.

Волшебные приборы ФЭС

Отдельная боль зрителей — техническая сторона. Любимый метод поиска преступника описан пользователем lehacasyanov предельно просто:

«Хитро выделить ДНК. Причём откуда угодно».

Из воздуха, с листьев, с предметов, к которым никто не прикасался. Эксперты ФЭС видят всё, знают всё и почти никогда не ошибаются.

При этом сериал даже не делает вид, что уважает законы или процедуру. Со слов зрителей, «адвокаты отсутствуют как класс», подозреваемые дают признания по первому требованию, а закон и процессуальные правила в этом мире не играют никакой роли».

«Чистая криминальная фантастика», — настаивают в Сети.

Почему это всё равно работает

Несмотря на поток негатива, «След» продолжают смотреть, но вовсе не потому, что он хорош, а потому что он просто удобен.

«Сериал, от которого не болит голова», — признаётся пользователь Ayrines.

Его включают фоном, под него готовят ужин, под него засыпают. Он не требует внимания и ничего не оставляет после себя.

Именно это объясняет победу «Следа» в народном голосовании. В год, когда на экране были куда более цельные, жёсткие и атмосферные детективы, зрители выбрали самый безопасный вариант. Тот, где преступление — формальность, а финал, почти всегда, хэппи-энд.

Когда проект с тысячами серий, фантастическими приборами и отсутствием логики называют лучшим сериалом года, проблема выходит за рамки одного шоу.

«Шерлок в гробу вертится, отчаянно потягивая пустую трубку», — шутит один из рецензентов, и в этой шутке, кажется, куда больше правды, чем хотелось бы.

«След» стал «лучшим» лишь потому, что к нему привыкли. Выводы каждый для себя сделает сам.