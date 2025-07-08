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Киноафиша Статьи «Не все разбитое можно склеить»: 8 сезон «Невского» в 2025-м ждать не стоит — есть хорошая и плохая новость для фанатов Васильева

«Не все разбитое можно склеить»: 8 сезон «Невского» в 2025-м ждать не стоит — есть хорошая и плохая новость для фанатов Васильева

8 июля 2025 11:21
Кадр из сериала «Невский»

НТВ решило найти актеру новую работу. 

Поклонники «Невского» приготовьтесь, ваше терпение решили проверить. После сокрушительного финала седьмого сезона восьмой запустили в разработку, но ждать его придется долго.

Со стороны НТВ молчание и редкие снимки с площадки. Почему редкие? Есть хорошая и одновременно плохая новость: исполнитель главной роли, Антон Васильев, сейчас занят в новом криминальном проекте канала — сериале «Приговор».

Актер активно снимается в другом проекте

Съёмки «Приговора» стартовали летом 2025 года. Проект анонсирован как новая авторская драма о человеке, несправедливо осуждённом на 22 года за чужое преступление. Васильев играет главного героя по имени Савва, а его партнёрами по кадру стали Игорь Верник, его сын Григорий Верник и Карина Андоленко.

«Не все разбитое можно склеить, не все сломанное можно починить. Сломанный человек может внешне быть абсолютно благополучным, а внутри — черная дыра. „Милосердие или справедливость“ — думаю, он склонялся то к одному, то к другому на разных этапах», — так описывает своего героя Антон Васильев.

Сам факт участия Васильева в столь крупной роли уже объясняет многое: график актёра плотно занят, и именно это может быть причиной паузы в производстве «Невского». Все-таки новинка выйдет на Kion, а стриминги задерживать выход сериалов не любят. И предпочтение НТВ отдаст партнерскому сериалу, «Невский» может и подождать.

«Не все разбитое можно склеить»: 8 сезон «Невского» в 2025-м ждать не стоит — есть хорошая и плохая новость для фанатов Васильева

Что известно о восьмом сезоне

Официального подтверждения заморозки «Невского» пока не последовало, но практика телеканала НТВ говорит сама за себя. Ранее уже были случаи, когда работа над продолжением долго откладывалась без публичных объяснений. При этом «Невский» остаётся одним из самых рейтинговых проектов канала, и говорить о полной заморозке сериала преждевременно.

И самый логичный шаг, на который могут пойти создатели, просто сократить участие Васильева в продолжении. Как известно, его Паша Семенов жив и вернется, но не исключено, что произойдет это не в первой серии. Тогда проект может успеть выйти зимой-весной 2026-го.

Очевидно, что НТВ сейчас активно продвигает «Приговор» как новый флагман криминальной линейки. Это может означать временную смену фокуса: пока «Невский» находится в работе, канал делает ставку на другую историю с тем же актёром в центре внимания.

«В его жизни — война и тюрьма»: в своем новом сериале Антон Васильев радикально поменяет амплуа — забудьте Семенова из «Невского».

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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