Пора прощаться с «Первым отделом» — 6-й сезон не ждите: зрителей НТВ готовят к замене, и это даже не «Невский-8»

25 февраля 2026 10:52
Судя по комментариям, это решение многим не понравится.

Финальная серия пятого сезона «Первого отдела» выйдет 2 марта, и зрители уже гадают, что заполнит освободившуюся нишу в прайм-тайме НТВ. Надежды на скорое возвращение «Невского» пришлось отложить: восьмой сезон застрял на стадии постпродакшна, и, по информации инсайдеров, раньше осени ждать его не стоит.

Из 30 запланированных эпизодов отснято 24, но монтаж и доработка материала требуют времени — оптимисты надеются на ноябрь, но большинство склоняется к тому, что до конца года «Невский» не появится.

Вместо привычных лиц на экраны выйдут другие проекты, уже знакомые аудитории канала. Среди главных претендентов — «Новая земля» с Александром Константиновым, где оперативник из прошлого пытается навести порядок в Бердянске.

В сетку уже точно попадет «Лепила»: премьера детектива о гениальном хирурге, вынужденном скрываться под личиной дворника, состоится уже 25 февраля. Среди претендентов на вечерний эфир находится «Пяти минут тишины» — спасатели из отряда МЧС снова возьмутся за дело. Только зрителей любая из этих замен не очень радует.

"Пятый отдел" закончится, что смотреть будем? "Лепилу", что ли? Там актер во всех своих фильмах шепчет...

Пока зрители спорят, какой сериал лучше — «Невский» с его динамикой или более реалистичный «Первый отдел», — в фанатских кругах обсуждают и другую новость. Ходят слухи, что сокращенный пятый сезон (всего 20 серий вместо привычных 30) — не случайность.

Оставшиеся 10 эпизодов якобы перенесли в шестой сезон, который должны были выпустить быстрее обычного. Но, судя по всему, ждать все же придется, и весна пройдет без новых серий любимого детектива.

Ранее мы писали: Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости

Фото: Кадры из сериалов «Лепила», «Новая земля», «Первый отдел», «Невский»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
1 комментарий
