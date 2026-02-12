«Не успеют ничего сделать»: хорошая и плохая новости для фанатов «Невского» — врач объяснил, мог ли Семенов выжить

Финал седьмого сезона «Невского» вышел 25 октября 2024 года и разделил зрителей на два лагеря. Одни рыдали. Другие отказывались верить. Капитана Павла Семенова расстреляли в упор с нескольких сторон, и он рухнул замертво прямо на глазах у миллионов. Без шансов на спасение? Как бы не так.

Восьмой сезон с подзаголовком «Наследство Архитектора» анонсирован на вторую половину 2026 года. А значит, Семенов либо воскреснет, либо сериал потеряет главного героя. Фанаты уже готовят вилы, если сценаристы повторят трюк из «Метода», где Меглина спасли магией сценария. Оказалось, что сердце у него справа.

И все же терапевт Андрей Кондрахин пояснил: даже с такими ранами можно выжить без мистики. Хорошая новость: Семенов — атлетичный мужик без вредных привычек, скорая рядом, больница под боком.

Если пули застряли в теле, не задев жизненно важные органы, у хирургов есть 7–8 часов, чтобы собрать героя по кускам. В финале мы видим, как пули входят, но не видим, как вылетают. Создатели оставили лазейку. Плохая новость: если хоть одна пробила аорту, шансов ноль.

Кровь слишком быстро закончится, врачи не успеют ничего сделать. Два сокращения сердца — половина крови уже вылилась.

Даже реанимация не спасет. Врач дает 20% на то, что Семенов выкарабкается. Но в мире сериалов 20% превращаются в 80, когда рейтинги давят на сценаристов.

Остается ждать осени и гадать: то ли Павел Семенов реально неубиваемый, то ли зрителей снова обведут вокруг пальца.