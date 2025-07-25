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Киноафиша Статьи Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года

Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года

25 июля 2025 07:00
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года

История об очень странных детях продолжает оставаться на слуху.

В то время как соцсети разрываются от обсуждений новых сезонов «Первого отдела» и «Невского», а фанаты донимают Антона Васильева да Ивана Колесникова с Сергеем Жарковым вопросами о датах выхода продолжений, статистика просмотров за первые шесть месяцев 2025 года преподнесла сюрприз.

В списке самых популярных сериалов за полгода культовый мультсериал «Гравити Фолз» с 1703 баллами интереса обошел свежие сезоны приключений Павла Семенова и Брагина с Шибановым, оставив позади не только отечественные хиты, но и культовые «Во все тяжкие», например!

Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года

Во-первых, ностальгия + новые зрители. Поколение, выросшее на приключениях Диппера и Мэйбл, теперь показывает мультфильм своим детям (и продолжает смеяться над уморительной Пухлей, когда никто не видит). Ну и всякого рода тайны и теории о мульте никто не отменял.

Сериал с его загадками и скрытыми посланиями до сих пор разбирают на YouTube — свежие видео набирают миллионы просмотров.

Новая волна любви — во многом заслуга стримингов. Мультфильм легко найти, легко включить — и сложно выключить. Два сезона пролетят за пару дней, а потом начинается самое интересное: фан-арты, пасхалки, пересмотры с блокнотом в руках. А потом ещё раз. И ещё.

Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года

«Гравити Фолз» — как темный чердак на даче у бабушки: вроде бы всё там уже видел, а всё равно страшно интересно.

Конечно, Алекс Хирш вряд ли следит за рейтингами популярности своего шедевра в России, но… а вдруг? Может, хотя бы индекс Кинопоиск Pro заставит шоураннера всерьез заняться продолжением? Держим кулачки.

Ранее мы писали: 16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте

Фото: Кадры из сериала «Первый отдел», «Невский», «Гравити Фолз»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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