В ожидании «Первого отдела»: эти сериалы в августе люди смотрели «запоем»

Российские сериалы снова захватывают внимание зрителей и вытесняют международные проекты с топовых строчек. По данным свежего исследования интересов зрителей за период 25–31 августа, на вершине рейтинга оказались «Папины дочки. Новые» и «Хирург», оставив позади громкие мировые премьеры.

Это серьёзная заявка на лидерство, учитывая, что конкуренты были весомые: новые серии второго сезона «Уэнсдей», фантастический блокбастер «Чужой: Земля» и хайповое аниме «Кайдзю №8». Но российские проекты удержали удар и показали, что локальные истории снова собирают массовую аудиторию.

Редкий момент: Россия в топе

Подобная картина случается нечасто. В последний раз отечественный проект возглавлял рейтинг два месяца назад, когда второй сезон «Фишера» занял первую строчку в июне.

А чтобы два российских сериала одновременно заняли лидерские позиции, нужно отмотать назад аж до начала лета: тогда в топе были «Бедные смеются, богатые плачут» и всё тот же «Фишер».

Теперь этот успех повторился — и сразу с двумя новыми игроками. Для «Хирурга» это прорыв, а «Папины дочки. Новые» укрепляют статус самого обсуждаемого семейного проекта последних месяцев.

Передышка перед большими премьерами

В топ-20 самых популярных сериалов среди жителей России вошли семь отечественных проектов, что уже само по себе редкость. Российские сериалы возвращают зрителя к локальным историям, но впереди их ждёт серьёзное испытание: зима 2026-го принесёт мощные премьеры.

«Невский» возвращается после долгого перерыва — один из самых устойчивых хитов российских стримингов снова выходит в эфир. «Первый отдел» тоже готовит новый сезон, и учитывая стабильную армию фанатов, именно эти два проекта могут радикально перестроить топ уже через пару недель.