Я смотрела «Невский» дважды, а тест прошла только на 3/5: попробуйте и вы – вспомните, из какого сезона кадр

11 февраля 2026 08:56
Я смотрела «Невский» дважды, а тест прошла только на 3/5: попробуйте и вы – вспомните, из какого сезона кадр

Задача для самых преданных фанатов.

Как и у многих любителей детективов, «Невский» в моем личном топе занимает одну из лидирующих позиций. Более того, я смотрела этот сериал дважды. Поэтому когда мне попался тест по нему, я сразу же подумала: какая легкотня.

Но оказалось, что помнить общий сюжет и точно определять, из какого именно сезона тот или иной момент, – это совсем разные вещи. А справитесь ли вы?

Задача простая, по крайней мере, на первый взгляд: нужно всего лишь по одному стоп-кадру определить, к какому сезону он принадлежит. Может, вы окажетесь внимательнее меня и с ходу определите все кадры?

Интересно, сколько баллов из пяти наберете вы в этом испытании. Желаю удачи!

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
