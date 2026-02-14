Оповещения от Киноафиши
Фомин бы одобрил: 5 сериалов, где криминал и полиция почти как в «Невском»

Фомин бы одобрил: 5 сериалов, где криминал и полиция почти как в «Невском»

14 февраля 2026 22:00
«Игра» (2011)

Ждать 8 сезон хита НТВ придётся дольше, чем хотелось бы.

Пока НТВ не называет точную дату выхода 8 сезона «Невского» (судя по степени производственного процесса, можно предположить, что продолжение выйдет только во второй половине 2026 года), фанатам остаётся только искать замену. Такую, где есть знакомая смесь: полиция, криминал, подставы и люди, которые умеют договариваться.

Облегчаем вам задачу и предлагает сериалы, которые смогут заполнить пустоту в душе: тут есть и российские проекты, и западные.

«Игра» (2011)

Следователь ФСБ Павел Белов выходит на преступника Алексея Смолина и быстро понимает: перед ним не обычный бандит, а противник, который умеет просчитывать шаги на несколько ходов вперёд. Их конфликт превращается в личную войну, где ставки растут с каждой серией, а закон становится скорее препятствием, чем опорой. Рейтинг Кинопоиска - 8,1.

«Зверобой» (2022)

Столичного следователя Олега Хлебникова отправляют в тайгу после скандала. Там исчезают люди, а местные предпочитают не задавать вопросов. Вскоре появляется серийный убийца, оставляющий цветы зверобоя. Рейтинг Кинопоиска - 7,7.

Фомин бы одобрил: 5 сериалов, где криминал и полиция почти как в «Невском»

«Аутсайдер» (2023)

Подполковника Яна Озёрского оправдывают после громкого обвинения в убийстве, но обратно в нормальную службу его не пускают. Вместо этого Озёрского отправляют в отдел, где разбирают старые, списанные дела. Он пытается вычислить того, кто однажды сломал ему карьеру. Рейтинг Кинопоиска - 7,7.

«По долгу службы» (2012)

Британский сериал о спецотделе AC-12, который расследует преступления самих полицейских: взятки, сливы, подставы и связи с бандитами. Главные герои не гоняются за убийцами на улицах - они вытаскивают на свет тех, кто носит форму и давно играет на другой стороне. Рейтинг Кинопоиска - 8.

«Прослушка» (2002)

Полицейские Балтимора начинают охоту на наркокартель, но быстро понимают: уличные дилеры - это только низ пирамиды. Расследование через прослушку выводит их на бизнес, чиновников и тех, кто годами прикрывает систему изнутри. Здесь преступность и власть живут рядом, потому что всем так удобно. Рейтинги: Кинопоиск - 8,5.

Фото: Кадры из сериалов «Игра» (2011), «Аутсайдер» (2023)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
