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В смысле ждать еще больше года? Дату премьеры 8 сезона «Невского» рассчитали в Сети — Семенов вернется ох, как нескоро

27 июля 2025 13:17
В смысле ждать еще больше года? Дату премьеры 8 сезона «Невского» рассчитали в Сети — Семенов вернется ох, как нескоро

Съемки в самом разгаре, но до финала далеко.

Никаких официальных анонсов, никаких пресс-релизов — а зрители все равно все выяснили. Любители «Невского» устроили настоящее детективное расследование, чтобы понять, когда ждать восьмой сезон. И ответ, увы, не радует.

«Раньше осени 2026 года — даже не надейтесь. С математикой не поспоришь», — уверяют в Сети.

Формула проста: всего в сезоне будет 30 серий, а отснято пока только восемь. Съемки идут со скоростью примерно две серии в месяц — итого финальный дубль ждем где-то в мае–июне 2026.

В смысле ждать еще больше года? Дату премьеры 8 сезона «Невского» рассчитали в Сети — Семенов вернется ох, как нескоро

Причем цифры взяты — не с потолка, а на основе мониторинга фанатов, которые внимательно следят за каждым кадром, вспоминают, когда закончился седьмой сезон (летом 2024), и отмечают, что с тех пор прошло уже девять месяцев «паузы».

Но даже если съемки закончат к лету, это еще не значит, что сериал сразу же покажут. Все помнят, как работает НТВ: летом громкие премьеры не выходят, каналу важно попасть в «правильный» эфирный слот.

«НТВ не ставит долгоиграющие сериалы перед отпуском. Самый оптимальный вариант для 8-го сезона “Невского” — это осень-зима 2026-го», — сокрушаются зрители.

В смысле ждать еще больше года? Дату премьеры 8 сезона «Невского» рассчитали в Сети — Семенов вернется ох, как нескоро

Есть, конечно, мечтают, которые надеются, что уже к маю все будет готово и премьеру устроят до лета, но таких оптимистов — минимум. Впрочем, это не повод огорчаться, а даже наоборот — 8 сезон снимают неспеша, и, как показывают первые промо-кадры, ставку делают на качество экшена — неспроста ведь его уже сравнивают с голливудским.

Ранее мы также писали: В смысле «Невский» даже не в топ-5? На Западе выбрали лучшие сериалы в карьере Васильева — и «Слово пацана» лишь на 3-м месте

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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